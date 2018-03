Taekwondo: Der nächste deutsche Meistertitel für Viviana Valentino

Viviana Valentino aus Hargesheim hat ihr Taekwondo-Können einmal mehr auf nationaler Ebene unter Beweis gestellt – und das zum ersten Mal in der Jugendklasse. Bei den deutschen Meisterschaften in Düsseldorf gewann die zweifache Deutsche Kadetten-Meisterin auf Anhieb auch den Titel in der nächsthöheren Altersstufe in der Gewichtsklasse bis 59 Kilogramm.

Viviana Valentino feierte den nächsten Titel.

Foto: TC Ingelheim

Insgesamt drei Jahre wird sie in der Jugendklasse aktiv sein. Ein Platz unter den ersten drei war für den Auftakt ihr Ziel gewesen. Mit Rang eins hat sie sich ihren Traum vom Titel nun schon früher als erwartet erfüllt. Valentino, die für den TC Han Kook Bad Kreuznach startet, hatte sich in einem Feld mit 13 Athletinnen behaupten müssen. Sie profitierte von einem Freilos im Achtelfinale, ihr standen also drei Kämpfe bevor. Mit 40:13 gegen Joliene Leitner aus Rudow und 36:4 gegen Emelie Walther aus Pforzheim kickte sich die mittlerweile 15-Jährige energisch ins Finale. Dort hatte Lilly Heydock (Han Dok Hildesheim) den ständigen Angriffen der technisch reifen und flinken Hargesheimerin nicht viel entgegenzusetzen. Gegen Ende der dritten Runde landete die Gegnerin zwar noch einige Treffer, sodass sich der Punkteunterschied noch einigermaßen in Grenzen hielt, am 36:21-Erfolg und dem damit verbundenen Titelgewinn war aber nicht mehr zu rütteln.

Viviana Valentino fehlen aktuell nur noch wenige Punkte in der Rangliste, um für die WM Anfang April in Tunesien nominiert zu werden. Bis dahin stehen noch die Turkish Open in Istanbul, die Slovenia Open in Maribor, die Dutch Open in Eindhoven und die Belgian Open in Lommel auf dem Plan.

Einen festen Platz im Nationalteam hat sich die 15-Jährige bereits jetzt gesichert. Sie wird für Deutschland in diesem Jahr bei acht Weltranglistenturnieren zum Einsatz kommen.