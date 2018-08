Im Rahmen der zurzeit laufenden deutschen Meisterschaften im Sportschießen auf der Olympia-Anlage in Garching-Hochbrück bei München wurde die Luftgewehr-Bundesliga-Mannschaft des Wissener SV für ihren zweiten Platz im DSB-Pokal geehrt. In Jubelstürme brachen die Akteure dabei aber nicht aus, immerhin war das Ergebnis schon länger bekannt. Das dürfte bei Kevin Zimmermann anders ausgesehen haben, der vor Ort bereits zwei Medaillen abgeräumt hat – eine davon in Gold.

Nachdem Zimmermann zum Auftakt in der Disziplin KK 3x40 Schuss in der Klasse SH1/AB1 ohne Hilfsmittel mit 1137 Ringen souverän die Silbermedaille gewonnen hatte, setzte er in der gleichen Klasse ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.