Geringer Schützen auf Aufstiegskurs

Am letzten Wettkampftag der Landesoberliga Süd im Rheinischen Schützenbund haben die Luftgewehrschützen der St. Seb. Schützenbruderschaft Gering nahezu die maximale Punktzahl für sich verbucht. Mit einem 5:0 gegen Bad Breisig und einem 4:1 gegen den SSV Müllenborn, wurden die Geringer ihrer Favoritenrolle gerecht. Als Tagesbeste konnte sich Madlen Hartwig mit 393 Ringen von 400 möglichen Ringen wieder an Spitze der Geringer Mannschaft zurückkämpfen.

Madlen Hartwig ist die beste Schützin der Geringer Luftgewehrmannschaft in der Saison 2017/2018.

Foto: Thomas Leyendecker

Die bislang beste Schützin aus Gering, Julia Leyendecker, unterlag in einem harten Duell Maximilan Pütz aus Müllenborn mit 388:396 Ringen und verlor somit den einzigen Einzelpunkt an diesem Tag. Chantale Theisen überzeugte im ersten Wettkampf mit 390 Ringen, musste sich jedoch aufgrund von Problemen im zweiten Wettkampf mit 380 Ringen zufriedengeben. Die an Position vier und fünf angetretenen Sportler Michael Schüller und Stéphanie Bordang lagen mit ihren Leistungen stets gleichauf und erzielten je 377 und 374 Ringe in den beiden Wettkämpfen.

In der Rangliste aller geschossenen Wettkämpfe in dieser Saison konnten die ersten drei Plätze von Geringer Sportlern belegt werden. Platz eins ging an Madlen Hartwig mit einem Schnitt von 388,5 Ringen, Platz zwei an Julia Leyendecker mit einem Schnitt von 388,0 Ringen und Platz drei an Chantale Theisen mit einem Schnitt von 386,83 Ringen.

Insgesamt sicherten sich die Geringer durch die zwei Siege Tabellenplatz zwei in der Landesoberliga hinter dem SV Wissen und somit die Chance auf die Relegation zur Rheinlandliga. Am 11. März werden in Inden die Aufsteiger ermittelt. Dabei müssen sich die Geringer in einem starken Feld gegen Düsseldorf, Inden Altdorf, Kevelaer, Niersland, Wissen, Brenig, und Möllen behaupten.