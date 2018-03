Korbball-Bundesliga: TV Feldkirchen verpasst Punkt gegen TSV Ettleben

Die Spielerinnen des TV Feldkirchen haben es in ihren beiden Spielen des elften Spieltags in der Korbball-Bundesliga Süd verpasst, überraschend im Kampf gegen den Abstieg zu punkten. Gegen den Spitzenreiter TuS Helpup (1:6) und den TSV Ettleben (7:8) boten die Schützlinge von TVF-Trainer Gerd Jäger allerdings erstaunlich starke Leistungen.

Feldkirchens Mercedes Hoffmann (am Ball) erzielte nach diesem Konter das 6:6 gegen den TSV Ettleben.

Foto: TV Feldkirchen

Gegen Helpup war der TV Feldkirchen in der Abwehr präsent und ließ kaum Konterläufe des Tabellenführers zu. Der erste Korb der Partie fiel erst in der zehnten Minute für Helpup. Lange Zeit scheiterten die Feldkirchener Frauen an unsicheren Pässen und einer starken Helpuper Abwehr. Zur Halbzeit war das Spiel dadurch bereits entschieden. Nach der Pause steigerte sich das TVF-Team im Angriff und hatte einige Chancen, jedoch war gegen die starke Helpuper Korbfrau nur ein Treffer durch Mercedes Hoffmann in letzter Sekunde per platziertem Weitwurf zu verbuchen.

Gegen den TSV Ettleben waren die Feldkirchenerinnen ganz nah dran an einer Überraschung. Der TVF glich einen 0:2-Rückstand aus und führte zur Pause mit 4:3. Im zweiten Durchgang wechselte die Führung ständig, ehe der Tabellensechste Ettleben in der letzten Minute den Korbpunkt zum 8:7-Sieg erzielte. red/han

TV Feldkirchen: Hoffmann (2), Stinnesbeck (2), Rünz (1), Meeß (1), Peter (1), Sörries (1), Ehlscheid, Brenner.