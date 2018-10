Die Saison in der Eishockey-Regionalliga West ist noch jung. Am Sonntag ging gerade einmal der vierte von 36 Hauptrundenspieltagen über die Bühne. Aber – die bisherigen Erkenntnisse als Maßstab genommen – es lässt sich schon jetzt die Vermutung äußern, dass es zumindest keine Sensation wäre, wenn sich die Eisbären aus Hamm und die Neuwieder Bären, die sich gestern Abend an der Lippe gegenüberstanden, auch zu einem Zeitpunkt vorgeschrittener Play-offs wiedersehen würden. Die Deichstädter kassierten nach dem überzeugenden 4:1-Sieg am Freitag in Herford zwar mit dem 2:5 ihre erste Saisonniederlage, was gegen den Regionalliga-West-Meister von 2017 allerdings keine Schmach ist.

Die Begegnung begann ganz nach den Vorstellungen der Gäste: Maximilian Wasser erzielte in der sechsten Minute die 1:0-Führung. Dieses Ergebnis hatte lange Zeit Bestand. Ein ungewohntes Gefühl für die Einheimischen, ...

Lesezeit für diesen Artikel (564 Wörter): 2 Minuten, 27 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.