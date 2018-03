Montabaur meldet sich zurück

Nach zuletzt zwei Niederlagen feierte der BBC Montabaur auswärts bei der SG Towers Speyer/Schifferstadt einen 110:58 (56:44)-Kantersieg.

Nach den jüngsten Patzern musste das BBC-Team um Trainer Marcel Kastor in Speyer gegen den Oberliga-Neunten Wiedergutmachung betreiben. Allerdings lief es nicht von Anfang an nach dem vorgegebenem Plan. Im ersten Viertel gestalteten beide Mannschaften das Spiel ausgeglichen, und so ging es mit einem 26:22 für den BBC Montabaur in die Viertelpause.

Auch im zweiten Viertel konnten sich die Westerwälder noch nicht entscheidend absetzen. Viele leichte Ballverluste und fehlende Konzentration in der Verteidigung brachten der SG Speyer/Schifferstadt immer wieder leichte Korberfolge. Dadurch, dass man im Angriff jedoch seine Chancen nutzte und immer wieder den freien Mann in Korbnähe fand, ging es mit einer 56:44-Führung in die Pause.

„Die Leichtigkeit, die uns in der ersten Saisonhälfte stark machte, konnten wir auch in den ersten beiden Vierteln nicht auf das Spielfeld bringen. In der ersten Halbzeit hatten die Towers eine sehr gute Trefferquote. In der zweiten Halbzeit jedoch griff unser System und dies führte letztendlich zum Erfolg“, analysierte Trainer Marcel Kastor.

Nach der Halbzeitpause starteten die Westerwälder einen unglaublichen 19:0-Lauf. Damit sicherte sich der BBC die Vorentscheidung in diesem Spiel. „Wir haben in dieser Phase genau den Basketball gespielt, der uns in dieser Saison ausgezeichnet hat. Wir sind als Team aufgetreten, sowohl in der Verteidigung als auch im Angriff“, lobte Marcel Kastor sein Team. Von diesem Zeitpunkt an setzte sich die SG Speyer/Schifferstadt nicht mehr viel zu Wehr und erzielte in der zweiten Halbzeit insgesamt nur 14 Punkte, während der BBC Montabaur 54 Punkte auf die Anzeigetafel brachte. Sichtlich erleichtert sprach ein zufriedener Dominic Neeb von einem „auch in der Höhe verdienten Sieg. Nach den Ergebnissen der letzten Wochen wird uns dieses Spiel wieder Selbstvertrauen geben für die anstehenden schwierigen Aufgaben.“

BBC Montabaur: Andro (6), Chojnowski, Jähnke (10), Kloss (3), Kulas (29), Kus (8), Neeb (11), Turner (31), Weigel (12), Welge.

Am Samstag, 17. Februar, erwartet der BBC Montabaur um 16 Uhr den TBS Saarbrücken.