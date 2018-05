Zu früher Anstoß: Doch keine Fanlawine aus dem Kreis Birkenfeld zum Verbandspokalfinale nach Worms

Oh nein, alle meine Planungen am Pfingstmontag sind über den Haufen geworfen worden. Ich hatte mir – ganz linientreuer Fan des Südwestdeutschen Fußballverbandes – fest vorgenommen den Endspielkracher im Verbandspokal zwischen Wormatia Worms und Alemannia Waldalgesheim im Wormser EWR-Stadion anzuschauen. Vorher wollte ich noch schnell ein Testspiel mit meinem aktuellen Verein, dem Bollenbacher SV, gegen meinen zukünftigen Verein, die Spvgg Wildenburg, absolvieren. Wir hatten die Partie auf Anraten des SWFV extra auf 11 Uhr am Morgen gelegt, schließlich wollten wir die treuen Zuschauer aus Kirchen- und Mittelbollenbach beziehungsweise Kempfeld, Bruchweiler und Schauren nicht in die Zwickmühle bringen, sich zwischen unserem Testspiel und diesem epochalen Kampf um den Einzug in den DFB-Pokal in Worms entscheiden zu müssen. Wir hätten da ja auch klar den Kürzeren gezogen, schließlich sind bereits ein Sonderzug nur mit Fußballanhängern aus dem „Daal“ und sieben Busse des Kempfelder Unternehmens Jungmann gebucht, um dieses Finale zu sehen, um diesen Tag des Amateurfußballs gebührend zu feiern.

Sascha Nicolay zum Endspiel im Verbandspokal Dabei war es gar nicht einfach an Karten zu kommen. Nachdem der SWFV Gott sei Dank untersagt hatte, dass Pflichtspiele im Kreis Birkenfeld nach ...

Lesezeit für diesen Artikel (350 Wörter): 1 Minute, 31 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.