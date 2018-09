Nachspielzeit von Sascha Nicolay: Christian Titz und Björn Rüßler sind echte Vorbilder

Als Mitspieler war Christian Titz sicherlich nicht das, was ich eine Bank nennen würde. In seiner kurzen Zeit als Spieler des SC Idar-Oberstein hatte ich einige Male das eher zweifelhafte Vergnügen hinter dem Libero Christian Titz im Tor zu stehen. Das ändert aber nichts daran, dass ich seinen weiteren sportlichen Weg mehr als respektabel, ja eigentlich sogar sensationell finde. Aber viel wichtiger als sein sportliches Wirken beim Hamburger SV finde ich seinen Mut, öffentlich Stellung gegen einen Rechtsruck unserer Gesellschaft zu beziehen. In meinen Augen hat Christian Titz die wichtigste Aussage des Wochenendes in Sport-Deutschland getroffen, verbunden mit einem Appell.

Nachspielzeit von Sascha Nicolay Nachdem das Spiel des HSV in Dresden wegen der Demonstrationen in Chemnitz abgesagt werden musste, weil nicht genügend Polizei zur Absicherung der Partie zur Verfügung gestanden ...

Lesezeit für diesen Artikel (593 Wörter): 2 Minuten, 34 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.