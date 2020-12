Hahnweiler

Wenn ein begnadeter Mittelstürmer ohne Training in der Fußball-Bundesliga spielen soll, dann wird er seine Schwierigkeiten haben, absolute Top-Leistungen zu bringen und auf eine ansehnliche Torquote zu kommen. Auch wenn der Vergleich ein wenig hinkt, wie dem Fußball-Mittelstürmer geht es Marijan Griebel im Moment bei der Rallye-Europameisterschaft. Gerade ist Griebel bei der Rallye Fafe Montelongo in Portugal gestartet und Elfter geworden. Das ist nicht unbedingt das, was er sich selbst erhofft hat, aber das Resultat ist erklärbar – Griebel kann kaum adäquat trainieren.