Chinedu Ede tritt als Sänger mit Gitarre auf

Chinedu Ede ist in einem Jahrgang mit Kevin-Prince Boateng. Und er ist ebenso wie der berühmt-berüchtigte "Gangsta-Kicker" vom AC Mailand im Berliner Stadtteil Wedding aufgewachsen. Da klackern umgehend sämtliche Szeneklischees im Kopf.

Erstes Wiedersehen nach vielen Jahren: Chinedu Ede (links) und der drei Jahre ältere Malik Fathi (rechts) kickten als junge Männer gemeinsam im Trikot von Hertha BSC. Lange werden die beiden Berliner am Bruchweg möglicherweise nicht Kollegen bleiben.

Foto: Hübner – Huebner/Severing

Mainz – Chinedu Ede ist in einem Jahrgang mit Kevin-Prince Boateng. Und er ist ebenso wie der berühmt-berüchtigte "Gangsta-Kicker" vom AC Mailand im Berliner Stadtteil Wedding aufgewachsen. Da klackern umgehend sämtliche Szeneklischees im Kopf. Problemkind von der Straße mit multikulturellem Hintergrund, dazu Boatengs Weddinger Fußballkäfig, umstellt von wüsten Gestalten mit dicken Ketten um den Hals und grimmigen Kampfhunden an der Leine – also eine solide Nähe zu den eher unsoliden Seiten des Berliner Ghettolebens.

Nichts davon stimmt bei Chinedu Ede. Der Neuzugang des FSV Mainz 05, der sich am Dienstag auf dem Rasen des Bruchwegstadions den Medien zur Verfügung stellte, hat mit Boateng bei Hertha BSC Berlin von der E-Jugend bis zu den Profis zusammengespielt. Beide sind glänzende Techniker. Dazu das Geburtsjahr 1987. Das war es mit den Gemeinsamkeiten.

"Singer and Songwriter"

Ede, Sohn nigerianischer Eltern, ging in Wedding bis zur 10. Klasse auf das Lessing-Gymnasium. Dann wechselte er auf eine der Berliner "Eliteschulen des Sports"; nach der 12. Klasse konzentrierte er sich auf den Fußball. Der 25-Jährige ist ein ruhiger, fast tiefenentspannter, lässig-freundlicher junger Mann, der lange Zeit nicht wusste, ob der Profisport tatsächlich das Zentrum seines Lebens werden soll. Ede ist in Berlin ab und an in Cafes als Popmusiker aufgetreten, er komponiert und textet (deutsch), er singt und er spielt Gitarre, er versteht sich als "Singer and Songwriter". Mit seiner Band hat er auch schon Studioaufnahmen gemacht und Videos ins Netz gestellt. Das Angebot aus Mainz hat ihm auch deshalb gut gefallen, "weil hier der mediale Druck nicht so groß ist, wie man das von anderen Bundesligisten kennt". Ein netter, authentisch wirkender Kerl.

"In Boatengs Käfig war ich nicht", sagt Ede. Der im Moment nicht von einer Musikerkarriere träumt, sondern als Profifußballer durchstarten will. "Das ist meine erste Priorität. Ich will mich im Fußball stabilisieren, mich weiterentwickeln, ich freue mich riesig auf diese neue Herausforderung."

Mainz wird so etwas wie der zweite Versuch. Am 13. Spieltag der Saison 2006/07 debütierte Ede im Hertha-Trikot in der Bundesliga, als 19-Jähriger. Beim 2:1 gegen Borussia Dortmund lieferte er an der Seite von Arne Friedrich, Josip Simunic, Ashkan Dejagah, Marko Pantelic und Malik Fathi direkt die Vorlage zum 2:0. Der Trainer hieß Falko Götz. Mitte April 2008 beim 0:0 im Heimspiel gegen den HSV, absolvierte das Talent sein bis heute letztes Bundesligaspiel – in der 85. Minute eingewechselt für einen gewissen Lukasz Piszczek (heute zweimaliger Deutscher Meister mit Borussia Dortmund). Das ist nun schon lange fünf Jahre her, als der damalige Hertha-Trainer Lucien Favre keinen Wert mehr legte auf den antrittsschnellen Dribbler.

"Ich bin generell keiner, der nach hinten schaut", erzählt Ede. "Man lernt aus Dingen, die man falsch gemacht hat. Ich hatte damals keine Konstanz in meinen Leistungen." Er habe das als 19-Jähriger nicht zu schätzen gewusst, in der Bundesliga spielen zu dürfen. "Ich habe lange nicht gewusst, was ich eigentlich will." Zunächst ging es in die Zweite Liga.

Obwohl Ede beim MSV Duisburg keine große sportliche Rolle spielte, berief ihn DFB-Trainer Horst Hrubesch in den Kader für die U21-Europameisterschaft 2009. Der Offensivspieler blieb ohne Einsatz. Aber er hatte nicht viel weniger Talent als die damaligen Kollegen Manuel Neuer, Jerome Boateng, Mats Hummels, Sami Khedira oder Mesut Özil, die im Finale von Malmö England mit 4:0 besiegten. "Das war sicher eine schöne Erfahrung", erläutert Ede. "Aber so richtig, ich weiß nicht. Da war ich noch nicht bei 100 Prozent, da musste erst noch etwas in meinem Kopf passieren..."

Seit zwei Jahren klar im Kopf

Was genau, das ließ sich in dem kurzen Gespräch nicht ergründen. Aber so etwa vor zwei Jahren, da steckte Ede schon im Trikot des Zweitligisten Union Berlin, da muss es im Kopf klick gemacht haben. "Da habe ich mir gesagt, dass ich angreifen will und zeigen, dass ich es kann." 31 Einsätze in der vergangenen Saison mit sieben Toren und neun Torvorlagen, das bestätigt auch statistisch den Eindruck des einstigen Edeltalents, "dass ich jetzt auf dem richtigen Weg bin, ich bin jetzt vom Kopf her viel weiter".

Im offensiven Mittelfeld könne er auf allen drei Positionen spielen, "links, rechts und zentral". Der Trainer mochte sich da noch nicht festlegen. "Er kann überall dort spielen, wo man dribbeln darf", erklärte Thomas Tuchel. Der etwa 1,2 Millionen Euro Ablöse teure Chinedu Ede ist heiß auf die Rückkehr in die Bundesliga. Er hat sich überzeugen lassen vom Cheftrainer. "Seine Leidenschaft, die er gut in den Gesprächen übertragen kann", das sei es gewesen, das habe ihm imponiert, sagt Ede. "Da hat man dann richtig Bock." Als Assistgeber sieht er sich, "aber ich will auch meine Vollstreckerqualitäten zeigen".

Lust auf offensive Zweikämpfe

Tuchel ist froh, dass der Dribbler da ist. "Das Dribbling ist ein Element, das in unserem Kader gefehlt hat." Ede wolle in der Offensive Zweikämpfe führen – und der schnelle Mann habe Lust darauf, diese auch für sich zu entscheiden. Bei Union habe Ede natürlich ganz anders trainiert. Dass Neuzugänge Zeit brauchen, sich an die komplexe Trainingsarbeit in Mainz zu gewöhnen, dafür gibt es Belege. Tuchel: "Hoffen wir darauf, dass Chinedu nur eine kurze Eingewöhnungszeit braucht." Reinhard Rehberg