Leon Waldminghaus macht in seiner Laufbahn als Fußballer den nächsten Schritt: Der 21-Jährige wechselt vom Oberligisten TuS Koblenz zum 1. FC Köln II in die Regionalliga West. Waldminghaus, der vor wenigen Wochen 21 Jahre alt geworden ist, spielte mehr als zehn Jahre in nahezu allen Altersklassen der TuS, zunächst in der Schängel-Schmiede, später im Leistungsbereich.