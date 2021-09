Eisbachtal bei der EGC: Vor dem Derby knirscht es – Oberligist tritt verärgert zum Pokalspiel in Wirges an

Gemessen an den vergangenen Jahren, ist der Westerwaldkreis in der dritten Runde des Wettbewerbs um den Fußball-Rheinlandpokal diesmal mit lediglich vier Mannschaften vergleichsweise schwach vertreten. Dafür hat es eine Partie besonders in sich, treffen doch am Mittwochabend beim Gastspiel der Eisbachtaler Sportfreunde bei der Spvgg EGC Wirges die beiden großen Rivalen vergangener Tage aufeinander. Mit einem weiteren Oberligisten haben es die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen zu tun, die den FV Engers auf dem Sportplatz „Am Flürchen“ empfangen. Ein Duell zweier Bezirksligisten steht für die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod an, die bei der TuS Burgschwalbach antritt.