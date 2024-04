Altmaier in Madrid in Runde drei

Daniel Altmaier zeigt sich in guter Sandplatz-Form. In Madrid gelingt ihm die Revanche für eine Niederlage aus der Vorwoche.

ARCHIV - Daniel Altmaier ist in Barcelona in die zweite Runde eingezogen.

ARCHIV - Daniel Altmaier ist in Barcelona in die zweite Runde eingezogen. Foto: Marcus Brandt/dpa

Madrid (dpa). Davis-Cup-Profi Daniel Altmaier steht beim Tennis-Turnier in Madrid in Runde drei. Der 25-Jährige gewann beim Masters-1000-Event in der spanischen Hauptstadt gegen den Franzosen Arthur Fils klar mit 6:2, 6:3.

Damit nahm Altmaier bei der Sandplatz-Veranstaltung erfolgreich Revanche für die Niederlage beim Turnier in Barcelona in der vergangenen Woche. Altmaier benötigte nur 78 Minuten für seinen überraschend deutlichen Erfolg gegen die Nummer 32 der Welt.