Ganz warm wird ihm ums Herz, wenn Kinder seine Mundarthymne „Kowelenz“ singen oder Fans ihn erkennen und ein Selfie mit ihm knipsen wollen. Oder wenn – wie am Mittwochabend – Hunderte von Menschen bei der „Kowelenzer Weihnacht“ im Schloss seinen Weihnachtsballaden lauschen und beim Titel „Weihnachtsmarkt“ fröhlich mitsingen. Der Koblenzer Daniel Ferber kann es manchmal noch gar nicht richtig fassen, dass er mit seiner Musik so gut ankommt. „Ja, das ist wirklich ein Kindheitstraum gewesen“, sagt er bei einer Tasse Kaffee in der Koblenzer Altstadt. „Dass ich mir den erfüllen kann, das ist einfach toll.“

„Der singende Müllmann“, so ist Ferber in den vergangenen zwei Jahren bekannt geworden. Die musikalische Liebeserklärung des heute 28-Jährigen an seine Heimatstadt, „Kowelenz“, wurde zunächst vor allem im Internet angeklickt. ...

Lesezeit für diesen Artikel (738 Wörter): 3 Minuten, 12 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.