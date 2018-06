Deutschland-Tour der Radprofis führt durch den Rhein-Lahn-Kreis: Sicherheit und Optik bestimmen die Routenwahl

Aus Sicht des deutschen Radrennsports erlebt der Rhein-Lahn-Kreis am 23. August 2018 eine Sternstunde mit. Dann führt die erste Etappe der nach zehn Jahren Pause wiederauflebenden Deutschland-Rundfahrt von Koblenz über Lahnstein, Nievern, Bad Ems, Nassau und Weinähr ins Gelbachtal und schließlich zum Ziel nach Bonn. Jetzt wurde der exakte Verlauf des Rennens durch den Kreis vor Ort bis ins Detail festgelegt.

Der Streckenchef der Deutschland-Rundfahrt, Albrecht Röder (im karierten Hemd), und Günter Rittgen, der die Streckenabschnitte in Rheinland-Pfalz koordiniert, besprechen in Bad Ems mit Vertretern von Polizei, Ordnungsamt und Bauhof die Route, die die Radprofis am 23. August auf der ersten Etappe von Koblenz nach Bonn nehmen sollen.

Foto: Carlo Rosenkranz

Hätte die Gemeinde Nievern darum gebeten, dass rund 200 Profi-Radsportler eine Schleife durch den Ort fahren, wäre ihnen eine spontane Ablehnung durch die Organisatoren der Deutschland-Tour wohl gewiss gewesen. Angesichts einer Baustelle auf der Bäderstraße, die möglicherweise genau in die Zeit der am 23. August beginnenden Radrundfahrt fällt, soll nun genau dies geschehen. Das wurde in dieser Woche beschlossen, als der Streckenchef des Profirennens, Albrecht Röder, gemeinsam mit Vertretern von Polizei, Ordnungsämtern und Bauhöfen die erste Etappe im Detail unter die Lupe nahm. Sie führt nach einer Runde durch Koblenz über die B 42 und die B 260 von Lahnstein durch Nievern, Bad Ems, Dausenau, Nassau und Weinähr ins Gelbachtal und schließlich zum Ziel in Bonn.

Grob geplant wurde der Streckenverlauf bereits vergangenes Jahr am Reißbrett, im Winter dann fuhr der ehemalige Radprofi Fabian Wegmann als sportlicher Leiter der Deutschland-Tour die Straßen selbst mit dem Auto ab. An den Feinheiten aber wurde erst Mitte April gearbeitet. Das Ergebnis: Allein zwischen dem Start in Koblenz und Nassau wurde der Etappenverlauf an mehreren Stellen verändert. Maßgeblichen Einfluss darauf hat dabei der für alle in Rheinland-Pfalz liegenden Streckenabschnitte des viertägigen Etappenrennens verantwortliche Koordinator Günter Rittgen. Der Koblenzer weiß, was er tut, denn er organisierte bis 2007 die Rheinland-Pfalz-Rundfahrt 23 Jahre lang maßgeblich mit. Diese entwickelte sich in dieser Zeit zu einer der wichtigsten Amateur-Rundfahrten und lockte nach Öffnung für die Berufsrennfahrer Größen wie Lance Armstrong an. In den 1980er- und 1990er-Jahren stand bei der RLP-Rundfahrt die gesamte deutsche Radsportelite am Start.

Rittgen ist ein Glücksfall für die Region. Das Lahntal kennt er gut von Ausfahrten mit seinem Motorroller. Eigentlich hatte er nach dem großen Dopingskandal beim Team Telekom, dem damaligen Aushängeschild des deutschen Profiradsports, mit dem Metier kaum noch etwas zu tun. Das Land Rheinland-Pfalz zog 2007 die Notbremse und stellte die Finanzierung der Rundfahrt ein. Seitdem war Rittgen nur noch gelegentlicher Zuschauer. Erst als sich die Stadt Koblenz erfolgreich um den Start der nach zehn Jahren Pause erstmals wieder stattfindenden Deutschland-Tour beworben hatte, fragte man ihn, ob er sich in der Organisation der Rundfahrt engagieren würde. Nach zehn Jahren Abstinenz stieg er wieder ein und reaktivierte sein altes Netzwerk an ehemaligen Mitstreitern. Seine Ortskenntnis und seine Erfahrungen helfen, für auftauchende Probleme vor Ort eine schnelle Lösung zu finden.

Zurück nach Nievern: Eigentlich sollten Radsportler und Begleitfahrzeuge auf der ersten Etappe durch Fachbach und die Bad Emser Römerstraße rollen. Allerdings ist der Austausch des Asphaltbelags auf einem Teil der B 260 geplant und könnte im August eine Straßensperrung erfordern. Kurzerhand hat Rittgen auf dem Motorroller nach Alternativen gesucht. Was er gefunden hat, stellt er an diesem sonnigen Aprilmorgen Streckenchef Röder sowie den Vertretern der hiesigen Polizeiinspektionen und Verwaltungen vor. Das Peloton soll nun von der B 260 über die Lahnbrücke nach Nievern abbiegen und in einer engen Schleife über Haupt- und Emser-Straße in Richtung Kurstadt geführt werden. Penibel wird dabei festgehalten, an welchem Mauervorsprung Strohballen im Falle eines Sturzes dämpfen sollen, wo Parkverbot angeordnet werden muss und wo gelbe Flaggen die Rennfahrer auf Gefahrstellen hinweisen sollen.

Auch die Position der freiwilligen Helfer, die am Renntag kleinere Einmündungen absperren, wird festgelegt. Ohne die Ehrenamtler geht dabei gar nichts, denn rund 80 bis 100 Freiwillige sind pro Streckenabschnitt notwendig, also beispielsweise für die rund 30 Kilometer durch den Rhein-Lahn-Kreis.

Anders als ursprünglich geplant, wird die Deutschland-Tour in Bad Ems nicht durch die Römerstraße in Richtung Nassau rollen, sondern über die Wilhelmsallee. Damit entgeht man Konflikten mit dem am 23. August noch laufenden Aufbau des Bartholomäusmarkts und setzt Bad Ems noch besser in Szene. Denn die Rundfahrt wird mit großem technischen Aufwand im Fernsehen übertragen – nicht nur in Deutschland, sondern in 115 Ländern. Die Fahrt auf der linken Lahnseite verspricht, die Kulisse von Lahn, Kurpark und Kurviertel im Hintergrund des bunten Fahrerfelds besser ins Bild zu setzen. „Diese Streckenführung ist viel besser für die Optik“, ist Günter Rittgen überzeugt.

Auch im weiteren Verlauf geht es nicht immer den direkten Weg der B 260 entlang. In Dausenau folgt man der Ortsdurchfahrt durch den Torbogen und am Schiefen Turm vorbei, und auch in Nassau wird die alte Bäderstraße bevorzugt. Über den kurzen Hügel am Ortseingang geht es ins Herz der Stadt. Den Plan, an der Kurparkspitze in Eimelsturm und Obertal abzubiegen, um auf der langen Geraden eine Sprintwertung zu platzieren, lässt man schnell fallen. Die Streckenexperten Röder und Rittgen sind beim Halt vor Ort sichtlich unzufrieden mit den Bedingungen. Auch der Nassauer Ordnungsamtschef Martin Steinhäuser ist der Auffassung, dass man der Emser Straße und der Amtsstraße folgen sollte, um über die B 417 gen Weinähr zu gelangen. Vorteile: das schmucke Fachwerk-Rathaus wird passiert, und für den Sprint am Ortsausgang in Richtung Elisenhütte steht eine breite und gerade Straße zur Verfügung.

Bevor Günter Rittgen mit seinem Tross den Rhein-Lahn-Kreis nach knapp zwei Stunden wieder verlässt, um in den Westerwald einzutauchen, hat er noch ein großes Lob für die Verantwortlichen in Lahnstein und den Verbandsgemeinden Bad Ems und Nassau loszuwerden. „Alle Beteiligten sind unglaublich engagiert“, sagt er. „Obwohl zur selben Zeit der Bartholomäusmarkt in Bad Ems ansteht, war es überhaupt kein Thema, dass wir kommen. Die Leute sind stolz darauf, dass die Deutschland-Rundfahrt hierher kommt.“

Von unserem Redakteur Carlo Rosenkranz