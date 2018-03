Schott nach Rekordgewinn mit neuem Schub: Kapazität wird ausgebaut

Ob mit kleinen Ampullen oder großen Spiegelträgern, der Mainzer Spezialglashersteller profitiert von weltweit hoher Nachfrage nach seinen Produkten. Jetzt werden Kapazitäten erweitert und zusätzliche Kräfte eingestellt.

Vier der fünf Spiegel des Extremely Large Telescopes (ELT) werden aus „Zerodur“-Glaskeramik von Schott gefertigt. Foto: obs/ Schott AG

Nach dem bislang höchsten Gewinn der Firmengeschichte investiert der Mainzer Spezialglashersteller Schott in einen Ausbau der Produktion. Der Jahresüberschuss nach Steuern stieg im vergangenen Geschäftsjahr um 41,6 Prozent auf 197,1 Millionen Euro, wie Vorstandsvorsitzender Frank Heinricht am Freitag mitteilte. „Auch in diesem Jahr wollen wir (beim Umsatz) zwischen drei und sechs Prozent wachsen und das Ergebnis auf hohem Niveau halten.“

Der Umsatz in dem zum 30. September 2017 abgeschlossenen Geschäftsjahr kletterte um 3,1 Prozent auf 2,05 Milliarden Euro. Der Zuwachs erstrecke sich auf alle Bereiche, sagte Heinricht. Größter Umsatzbringer ist mit gut der Hälfte das Geschäft mit Präzisionsmaterialien – dazu gehören etwa Pharmaverpackungen wie Fläschchen oder Ampullen, von denen Schott zehn Milliarden im Jahr produziert. Danach folgen Haushaltsgeräte wie Glaskeramik-Kochflächen und die Optikindustrie mit Produkten wie Teleskop-Spiegel oder Glasteile für Kameras und Sensoren.

Die Bilanz sei in den vergangenen Jahren vom Ausstieg aus dem Solargeschäft und der Zinsentwicklung bei Pensionsrückstellungen geprägt gewesen, sagte Finanzvorstand Jens Schulte. Diesmal aber weist die Bilanz ein Gesamtergebnis von 267,3 Millionen Euro aus (nach 5,3 Millionen im Vorjahr). Das Eigenkapital stieg um 46,1 Prozent auf 763 Millionen Euro. „Damit sind wir gut aufgestellt und für größere Akquisitionen gewappnet“, sagte Schulte.

Das Mainzer Hauptwerk von Schott. Foto: obs/ Shott AG

Zunächst aber investiert Schott in einen Ausbau bestehender Werke – 180 Millionen Euro sind in diesem Jahr an Sachinvestitionen geplant. Ein großer Teil entfällt auf die Produktion von Zerodur-Glaskeramik im Stammwerk Mainz. Dort werden etwa die Spiegelträger für das weltgrößte Teleskop gefertigt: Das „Extremely Large Telescope“ (ELT) der Europäischen Südsternwarte (ESO) soll 2024 in Chile in Betrieb gehen. Die Zahl der Beschäftigten in Mainz soll um 100 auf rund 2700 steigen. Am Standort Jena wurden mit der Inbetriebnahme eines zweiten Schmelzaggregats zuletzt 60 neue Mitarbeiter eingestellt; dort sind jetzt 470 Menschen beschäftigt. Weltweit sind für die Schott AG 15.113 Menschen tätig, davon 5200 an sechs Standorten in Deutschland.

Das besondere Augenmerk für das globale Wachstum liegt auf China – dort soll nach Angaben Heinrichts eine vollständige Wertschöpfungskette für den chinesischen Markt aufgebaut werden. Auch Indien werde in den kommenden Jahren insbesondere im Pharmabereich ein wichtiger Markt für Schott, sagte Heinricht. In den USA habe das „politische Säbelrasseln“ der Regierung bislang kaum Auswirkungen auf die Geschäfte des Unternehmens. Eher gebe es den positiven Effekt, dass Schott Anfragen von Unternehmen bekomme, die ihre bisherigen Handelsbeziehungen mit den USA zunehmend skeptisch betrachteten. dpa