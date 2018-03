3D-Druck und Feinguss: Firma Horbach hilft einem Uni-Rennteam

3-D-Druck und Feinguss aus einer Hand: Das Idar-Obersteiner Unternehmen Horbach-Technik unterstützt das Rennteam der Uni Stuttgart, das jedes Jahr ein neues Formel-Fahrzeug für die Formula-Student-Wettbewerbe entwickelt. In diesem Wettbewerb entwerfen, konstruieren und bauen die teilnehmenden Studenten innerhalb eines Jahres einen Formel-Rennwagen nach vorgegebenem Reglement und treten in weltweiten Wettbewerben gegeneinander an.

Firma Horbach 1 von 4 Im Formel-Rennwagen unterwegs: Die Uni Stuttgart kooperiert mit Horbach-Technik in Idar-Oberstein und nutzt das Know-how der Mitarbeiter. Präzise 3-D-Druck-Modelle stehen beim Unternehmen ebenfalls im Fokus, wie Geschäftsführer Christian Müller betont. Foto: Horbach-Technik 2 von 4 Im Formel-Rennwagen unterwegs: Die Uni Stuttgart kooperiert mit Horbach-Technik in Idar-Oberstein und nutzt das Know-how der Mitarbeiter. Präzise 3-D-Druck-Modelle stehen beim Unternehmen ebenfalls im Fokus, wie Geschäftsführer Christian Müller betont. Foto: Horbach-Technik 3 von 4 Im Formel-Rennwagen unterwegs: Die Uni Stuttgart kooperiert mit Horbach-Technik in Idar-Oberstein und nutzt das Know-how der Mitarbeiter. Präzise 3-D-Druck-Modelle stehen beim Unternehmen ebenfalls im Fokus, wie Geschäftsführer Christian Müller betont. Foto: Horbach-Technik » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Beim Fahrzeug für die aktuelle Saison stand die Optimierung der Aerodynamik, speziell die Erhöhung des Abtriebs, im Vordergrund. Das ganze Konzept wurde gezielt auf aerodynamische Bedürfnisse angepasst. Das bedeutete, dass aus Platzgründen das Kühlsystem nicht mehr vom Vorjahresmodell übernommen werden konnte, sondern komplett neu entwickelt werden musste. Statt des sonst üblichen Kühlkreislaufs, der vom Wasserkühler im Seitenkasten einmal durch den Motor und wieder zurück zum Kühler führt, sollte es in diesem Jahr zwei parallel geschaltete Kühlkreisläufe an den Seiten des Monocoques (Fahrgestell) geben.

Allerdings waren sämtliche Versuche vorab zu einer Parallelschaltung von zwei Wasserkreisläufen alles andere als vielversprechend, da die Wasserstromtrennung und -zusammenführung immer mit sehr großen Druckverlusten einherging, unter anderem aufgrund der strömungsungünstigen Form der originalen Wassereinlass- und Wasserauslassmotorstutzen.

Das Team hatte schließlich die rettende Idee, den Wasserstrom gar nicht außerhalb des Motors zu trennen und wieder zusammenzuführen. Dazu mussten spezielle Stutzen die Wasserströme, von beiden Kühlern kommend, getrennt in den Motor führen, direkt am Austritt des Motors wieder trennen und in die unterschiedlichen Kreisläufe zurückleiten.

Die eigene Entwicklung von strömungsoptimierten Anschlussstutzen stellte die einzige Möglichkeit der Umsetzung dar. Strömungsoptimiert bedeutete vor allem: keine großen und plötzlichen Durchmesseränderungen im Wassersystem, keine scharfen Kanten, an denen es zu Verwirbelungen kommen kann, und doppelter Querschnitt an Stellen mit doppeltem Durchfluss. Es wurde auf möglichst große Radien in den Biegungen Wert gelegt sowie auf ein geringes Gesamtvolumen der Teile, um dem engen Rahmen gerecht werden zu können und an jeder Stelle Gewicht zu sparen.

Während die neuen Motorstutzen Schritt für Schritt im CAD entwickelt wurden, blieb die Frage nach dem Fertigungspartner zunächst lange offen. Katharina Wolff vom Rennteam Uni Stuttgart, zuständig für das Kühlsystem, betont: „Um völlig frei in den Möglichkeiten der strömungsoptimalen Form zu sein, war klar, dass lediglich ein Gussteil infrage kommen konnte.“ Hierzu musste jedoch eine Partnerfirma gefunden werden, die den Feinguss mit einer sehr glatten Oberfläche liefern konnte, die möglichst keine Wasserwirbelbildung verursacht.

Motor muss Rennen standhalten

Auch die engen Toleranzen der kleinen Bauteile, beispielsweise hinsichtlich der Anschlussmaße an den Motor, mussten eingehalten werden. Ebene Dichtflächen, sehr geringe Wandstärken und trotzdem genügend Stabilität bei einer hohen Temperaturfestigkeit, um dem Rennbetrieb des Motors standzuhalten, waren hierbei ein absolutes Muss. Wolff betont weiter: „Zum Glück stießen wir auf die Firma Horbach-Technik, die unsere Begeisterung für den Motorsport teilt und sich direkt auf unsere Anfrage hin anbot, unsere Bauteile als Aluminiumfeinguss zu fertigen.“

Das seit 94 Jahren bestehende Unternehmen Horbach-Technik in Idar-Oberstein mit 21 Mitarbeitern ist allerdings weit mehr als eine Gießerei. Schon früh befasste man sich dort mit Modellfertigung und -vervielfältigung in unterschiedlichen Verfahren. Die Feingießerei will vor allem als Problemlöserin bei besonders hohen Anforderungen oder gusstechnisch schwierigen Projekten verstanden werden. Außerdem gehört Horbach zu den Pionieren des 3-D-Drucks und ist Vertriebs- und Servicepartner unter anderem von Solidscape, Marktführer im 3-D-Druck von Gießmodellen.

Die Spezialisten von Horbach und das Uni-Team optimierten gemeinsam die Form, um jede der einzelnen Anforderungen perfekt zu erfüllen. Bei Horbach wurden die Modelle schließlich auf einem Solidscape-Drucker gedruckt, da dieser höchste Detailpräzision und glatte Oberflächen sichert.

Modellmaterial verbrennt restlos

Außerdem ergeben diese Modelle perfekte Gießformen für das Wachsausschmelzverfahren, da das Modellmaterial restlos verbrennt. Die Ein- und Auslassstutzen wurden dann in einer Aluminiumlegierung gegossen und im unbearbeiteten Rohzustand an das Uni-Team versandt.

3-D-Druck ist ohnehin ein Topthema bei Horbach-Technik. Geschäftsführer Christian Müller berichtet: „Unsere Kunden aus der Schmuckbranche fragen uns immer nach den preiswerten 3-D-Druckern, von denen in den Medien die Rede ist.“ Doch selbst Geräte, die von der Präzision her überzeugten, hatten bislang einen entscheidenden Haken: das nicht gießbare Modellmaterial.

Anfang 2017 fand schließlich der „Formlabs Form 2“ den Weg ins Horbach-Testprogramm: ein kompakter, preiswerter und hochpräzise arbeitender 3-D-Drucker. Doch es waren unzählige Versuche nötig, bis der Durchbruch gelang. Jetzt arbeitet der „Formlabs Form 2“ in Kombination mit einem neuartigen Kunststoff, der sich rückstandslos ausbrennen lässt. Die laufenden Betriebskosten sollen niedrig sein. Christian Müller: „Wir sind glücklich, endlich eine 3-D-Druck-Lösung anbieten zu können, von der wir selbst absolut überzeugt sind und die für breite Kundenkreise höchst rentabel ist.“ Vera Müller