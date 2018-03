Westerwälder vertreibt mysteriöse Maschine über YouTube – Ist er ein Scharlatan?

Aus unserem Archiv

Westerwaldkreis

Ein deutscher Journalist und Dokumentarfilmer, der in den Jahren von 1998 bis 2007 als Honorarprofessor an einer Universität arbeitete, muss sich am Amtsgericht in Westerburg verantworten. Er wurde angezeigt, weil er für ein Produkt mit dem Namen Geno62 sonic wirbt. Dabei handelt es sich laut Hersteller um ein „revolutionäres Gerät fernab der Angebote der klassischen Pharmaindustrie“, das sogar Krebs heilen soll. Allerdings hält die Wundermaschine offenbar nicht, was sie verspricht. Noch dazu musste ein erster Prozesstermin jetzt abgesagt werden. Der Angeklagte ist krank.