VdK-Chef Peifer vor dem Aus?

Die Führungskrise im Sozialverband VdK Rheinland-Pfalz geht in die entscheidende Phase. Nach Informationen unserer Zeitung soll dem Landesvorsitzenden Andreas Peifer in diesen Tagen ein Ausschlussantrag aus dem Verband zugestellt werden.

Aus einer VdK-Werbecampagne gegen Armut. Foto: picture-alliance/ dpa

Unterzeichner sind zwölf Mitglieder, darunter die Vorsitzenden von acht Kreisverbänden – ein Teil von ihnen hatte bereits im Mai den Rücktritt Peifers gefordert. Sie informierten die 900 Ortsverbände, 28 Kreisverbände und Landesverbandsgremien nun per Brief. Binnen drei Monaten muss jetzt der verbandsinterne Beschwerde- und Schlichtungsausschuss über den Ausschlussantrag entscheiden.

Unter Beschuss: VdK-Vorsitzender Andreas Peifer.

Das Schreiben, das der MRZ vorliegt, plädiert für den Ausschluss Peifers, "weil die Handlungen des Mitglieds den Interessen des Verbands zuwiderlaufen und das Ansehen des Verbands schädigen".

Zudem sei Peifer demnach auszuschließen, weil "Tatsachen vorliegen, aufgrund derer es dem Landesverband nicht zumutbar ist, die Mitgliedschaft aufrechtzuerhalten". Im Klartext: Der Landesvorsitzende soll dem Verband massiv geschadet haben und sei somit nicht mehr tragbar.

Die aufgelistete Latte der Verfehlungen ist lang: Neben den bereits bekannten Vorwürfen zu den hohen Verlusten beim Fahrdienst VdK mobil, dem Hotelleriebetrieb in Remagen-Oberwinter und der Bauberatungsstelle IBL wird nun der Verdacht geäußert, Peifer könnte sich am Verband bereichert und womöglich Steuern hinterzogen haben.

Im Fokus des Ausschlussantrags stehen jedoch nicht die bereits erhobenen Vorwürfe. Vielmehr steht dort eine "Auslagenerstattung" in Höhe von monatlich 735 Euro, die sich Peifer über Jahre hinweg und ohne Zustimmung irgendwelcher Gremien genehmigt haben soll – ein klarer Verstoß gegen die Satzung des Verbands. Das Regelwerk erlaubt zwar eine Kostenerstattung, jedoch nur, solange dadurch die tatsächlich entstandenen Kosten (Fahrtkosten etc.), die zudem durch Quittungen belegt werden müssen, abgerechnet werden. Fahrkosten und Verpflegungskosten hat Peifer zusätzlich beim Verband geltend gemacht – monatlich rund 2400 Euro.

Laut Antrag handelt es sich bei dem so genannten Auslagenersatz um nicht separat ausgewiesene Kosten, die zudem während des Urlaubs, während Krankheit oder Kuraufenthalten weiter an Andreas Peifer geflossen sein sollen. Deshalb handele es sich aus Sicht der Antragsteller nicht um eine Aufwandsentschädigung, sondern eine Vergütung, quasi ein kleines Gehalt. Eine solche Vergütung sei aber unzulässig, da die Tätigkeit als Landesvorsitzender des Verbands ein reines Ehrenamt ist.

Dies könnte "Herrn Peifer und den Verband in steuerliche Schwierigkeiten bringen, wenn diese Zahlungen vom Finanzamt geprüft werden. Es liegt nahe, dass hier doppelt abgerechnet wurde", heißt es in dem Schreiben.

Nach MRZ-Informationen hat Peifer die monatliche Pauschale mindestens seit dem Jahr 2004 erhalten. Somit steht eine Summe von knapp 70 000 Euro im Raum. Zuzüglich der sozialversicherungspflichtigen Beiträge. Für die Antragsteller ist klar: Peifer hat über Jahre ganz massiv gegen den Zweck und die Aufgaben des Landesverbandes, die Mittel nur satzungsgemäß zu verwenden, verstoßen. Dadurch fürchten die Mitglieder um die Gemeinnützigkeit des Verbands. Aus dieser Sicht sei "die Aufrechterhaltung der Mitgliedschaft unzumutbar". Andreas Nöthen





Gerichtstermin am Mittwoch, 25. Juli: Vor dem Mainzer Arbeitsgericht wird heute um 11.45 Uhr die Kündigungsschutzklage von Gerhard Koch verhandelt. Koch war 2011 als Finanzchef vom rheinland-pfälzischen Sozialverband VdK eingekauft worden. Später wurde er zum Buhmann und schließlich gekündigt. Koch erhielt tiefe Einblicke in die finanziellen Strukturen des Verbands. Was er dort sah, beschrieb er gegenüber unserer Zeitung als „Chaos“ und „Desaster“ (die MRZ berichtete mehrfach). Eine interne Kontrollinstanz fehlte aus seiner Sicht völlig. Die Buchführung sei unvollständig, fehlerhaft und selbst für Spezialisten nicht mehr nachvollziehbar. Nach MRZ-Informationen prüfen Revisoren mühsam die Bilanzen der Jahre 2010 und 2011. [Update: Der Gerichtstermin ist auf den 29. August verlegt worden!]