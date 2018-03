Trotz neuer Stellen immer wieder Engpässe in der Justiz

Der Richterwahlausschuss hat am Donnerstag die personellen Weichen für eine zusätzliche Strafkammer am Koblenzer Landgericht gestellt. Dies ist dringend notwendig, weil wegen Überlastung die Gefahr droht, dass U-Häftlingen nicht fristgerecht der Prozess gemacht werden kann und sie deshalb freikommen.

Kampf gegen Personalnot: Justizminister Herbert Mertin

Foto: dpa

An den Gerichten häufen sich die Überlastungsanzeigen seit 2015. Die Jüngste stammt vom Januar 2018 in Koblenz. Eine solche Anzeige gilt als Hilferuf, wenn alle Möglichkeiten, die Arbeit innerhalb eines Gerichts besser zu verteilen, ausgeschöpft sind. Seit seinem Amtsantritt im Mai 2016 hat Justizminister Herbert Mertin (FDP) zusätzliche Stellen durchsetzen können: 12 Richter für die Amts-, Landes- und Oberlandesgerichte, 22 Richter und 4 Unterstützungskräfte für das Verwaltungsgericht Trier, das zentral für Asylverfahren zuständig ist. Hinzu kommen 4 Staatsanwälte, 16 Stellen für künftige Rechtspfleger sowie 30 Unterstützungskräfte, um die elektronische Akte einzuführen. Da sich die Lage noch nicht deutlich entspannte, will er in Verhandlungen um den nächsten Doppelhaushalt um weitere Stellen für die Justiz kämpfen, wie er sagt. Denn der Sparkurs seiner Vorgänger sorgt für prekäre Engpässe, heißt es.

CDU-Fraktionsvize Christian Baldauf aber kritisiert, dass Mertin erst von der Opposition „zum Jagen getragen werden musste“. Seit seiner Amtsübernahme habe er „kaum etwas getan“. Nach CDU-Rechnung fehlen 60 Richter und 20 Staatsanwälte. In den Haftanstalten seien 2017 jeden Monat mindestens 100 Stellen nicht besetzt gewesen.

Mertin sieht im Strafvollzug auch „an einigen Stellen durchaus Verbesserungspotenzial“. Er habe zuletzt 20 zusätzliche Anwärterstellen geschaffen. „Dies werden nicht die letzten Änderungen in dieser Legislaturperiode sein“, kündigte er an. Die Lage sei ihm bewusst.

Unterdessen musste jetzt erneut ein wegen Drogenhandels angeklagter Koblenzer Häftling freigelassen werden. Ursache sei aber wohl eher Untätigkeit als Personalnot, heißt es in Justizkreisen. Der Fall: Der aus Großbritannien ausgelieferte Koblenzer verbüßte von Ende Juli 2016 bis Dezember 2017 eine Strafhaft. Gegen ihn lag aber noch ein Haftbefehl vom Sommer 2015 vor, weil er an der Mosel gedealt haben soll. Aber dieses Verfahren wurde nach dem Beschluss des Oberlandesgerichts Koblenz nicht so beschleunigt vorangetrieben, dass über diesen Fall bereits noch während der Strafhaft geurteilt werden konnte. Den Verfahrensstillstand lastet es der Staatsanwaltschaft wie auch dem Gericht an. Da eine weitere U-Haft über die Strafhaft hinaus als rechtlich nicht vertretbar gilt, ist der Mann bis zum erneuten Prozess auf freiem Fuß. Ursula Samary/dpa