Sanierer: Am Ring soll es keine Rosinenpickerei geben

Gehen optimistisch ans Werk: die Aufräumer Jens Lieser (links) und Thomas B. Schmidt vor dem Menetekel des Freizeitparks, dem Ringracer.

Nürburgring. Neustart am Nürburgring mit unverstelltem Blick: Die beiden Sanierungsexperten und Insolvenzanwälte Jens Lieser (Koblenz) und Thomas B. Schmidt (Trier) wollen „nach vorn schauen“ und die Eifelrennstrecke EU-konform möglichst gut „aus einer Hand“ vermarkten, wie sie bei ihrer ersten Pressekonferenz am Ring deutlich machten.

Insolvenzverwalter Jens Lieser. Foto: Andreas Wetzlar

Für eine politische Vergangenheitsbewältigung fühlen sie sich nicht zuständig, wohl aber für einen guten und transparenten Dialog mit der Region. In diesem Prozess agiert Schmidt als der neue alleinvertretungsberechtigte Sanierungsgeschäftsführer der insolventen Nürburgring GmbH zusammen mit Lieser, der sich als vorläufiger Sachwalter auch „als verlängerter Arm“ des Insolvenzgerichts Bad Neuenahr-Ahrweiler sieht.

Der Trierer Rechtsanwalt Thomas Schmidt ist der neue alleinige Geschäftsführer der in Insolvenz befindlichen Nürburgring GmbH. Foto: Andreas Wetzlar

Jede Stimme im Gläubigerausschuss wiegt gleich schwer

Dass die Weichen nur mit der Region gestellt werden, dafür garantiert auch der vorläufige Gläubigerausschuss als Kontrollinstanz. In dem Gremium sitzen auch die Ortsbürgermeister von Nürburg und Müllenbach, Reinhold Schüssler und Udo Mergen, sowie ein Arbeitnehmervertreter.

Jede Stimme wiegt so schwer wie die der landeseigenen Investions- und Strukturbank (ISB), die für das Projekt „Nürburgring 2009“ einen 330-Millionen-Euro-Kredit gewährt hat. „Da wird niemand von einem Großgläubiger dominiert“, sagen Schmidt und Lieser.

Schmidt und Lieser schließen Mauschelei mit dem Land aus

Mit diesen rechtlichen Erklärungen wollen die beiden Aufräumer am Ring auch das Misstrauen wegwischen, das die CDU-Landtagsfraktion an einer Insolvenz in Eigenregie genährt hat. „Es gibt keine Möglichkeit, dass das Land Einfluss nimmt. Mauschelei ist schlechterdings nicht möglich.“

Lieser wie Schmidt fühlen sich vom Land, das für die Kredite der Nürburgring GmbH haften muss, völlig unabhängig. Das Land werde nach einer Insolvenzeröffnung auch nicht in der Gläubigerversammlung sein, weil seine Ansprüche gegenüber anderen Gläubigern „nachrangig sind“. Der vorläufige Gläubigerausschuss, mit dem auch stundenlang diskutiert wurde, hat der Insolvenz in Eigenverantwortung zugestimmt und auch Lieser als vorläufigen Sachwalter vorgeschlagen. Dem ist Insolvenzrichter Jürgen Powolny gefolgt.

Erste Konzentration auf "Räumungsvergleich" mit Noch-Pächtern

Die erste Konzentration der beiden, die direkt mit den Mitarbeitern gesprochen haben, gilt den Verhandlungen mit den gekündigten Pächtern Jörg Lindner und Kai Richter über einen Räumungsvergleich. Dabei wollen sie auf Verhandlungen aufbauen, die mit dem Land angeblich schon so gut wie abgeschlossen waren. Wenn die Einigung zeitnah möglich ist, will die neue Doppelspitze auch die Verträge für Formel 1, Rock am Ring oder Truck-Grand Prix final abschließen.

Investorensuche reicht weltweit

Ist die Vermarktung möglich, wollen Schmidt und Lieser weltweit auf Investorensuche gehen. Dabei geben sie die Maxime vor: „Rosinenpickerei wird es nicht geben.“ Dass sich ein Superreicher eine private Rennstrecke kauft und der Rest zur Industriebrache verkommt, wollen sie nicht zulassen. Ihr Ziel ist eine Struktur, die der ganzen strukturschwachen Region mit Arbeitsplätzen dient. Sanierung ist das erklärte Ziel, nicht Zerschlagung. Dass sich für einen Freizeitpark am Ring seit Jahrzehnten noch nie ein solventer Investor fand, schreckt sie nicht. „In einer Insolvenz ist vieles möglich, was vorher nicht möglich war“, meinen beide mit Erfahrung, wohl aber auch mit ein bisschen Zweckoptimismus.

Nürburgring-Insolvenz hat „den Charakter des Ungewöhnlichen“

Allerdings hat diese Insolvenz auch für Fachleute „den Charakter des Ungewöhnlichen“, weil es wohl auch für die EU ein Sonderfall ist, dass eine nahezu landeseigene Gesellschaft pleitegeht. Deshalb ist im Detail noch nicht absehbar, wie sich der einzigartige Fall entwickelt. Derzeit reichen aber die Mittel aus der Pacht aus, um die insolvente GmbH mit ihren Töchtern weiterzuführen.

Von unserer Redakteurin Ursula Samary