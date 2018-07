„Pinkel-Maut“: Kabarettist verklagt das Land

Er nennt sie „Pinkelverbrecher“ und „Krawattenarschlöcher“: Wenn Kabarettist Rainald Grebe (46) auf die Chefetage von Sanifair zu sprechen kommt, platzt ihm der Kragen. Einmal pinkeln? 70 Cent! Grebe hält das Geschäftsmodell der WC-Betreiber für einen tagtäglichen Skandal an deutschen Autobahnen. Er zitiert Artikel 1 des Grundgesetzes und brüllt: „Die Würde des Notdürftigen ist unantastbar!“

„Sanifair – diese Pinkelverbrecher!“ – So begann Rainald Grebe 2014 seinen Auftritt in der ZDF-Sendung „Die Anstalt“, in dem er seine aktuelle Klage ankündigte.

Der Kabarettist verschaffte seinem Zorn in der ZDF-Sendung „Die Anstalt“ ordentlich Luft. Das war 2014. Jetzt zieht er gegen die WC-Gebühr vor Gericht – so wie er es vor drei Jahren im Fernsehen angekündigt hatte. Er verklagt am Verwaltungsgericht Koblenz (Az.: 5 K 1284/16.KO) das Land Rheinland-Pfalz. Sein Ziel: Das Land soll dafür sorgen, dass er und alle anderen Bürger kostenlos pinkeln können – Münzapparate und Drehkreuze sollen abgebaut oder zusätzliche kostenlose WCs errichtet werden.

Der Kabarettist greift den Fortgang seiner Sanifair-Klage auch in seinem aktuellen Soloprogramm auf. Trotzdem ließ er seinen Anwalt Oliver Ganseforth im Prozess versichern: Er klage als Privatmann, nicht als Kabarettist. Grebe selbst nahm am Prozess nicht teil, da er derzeit in Wien auf der Bühne steht.

Was treibt den Künstler an? Für „Die Anstalt“ stellte er sich im weißen Overall, mit Gummihandschuhen und einer Taucherbrille vor die Kamera und erklärte: „Wenn ich mir das aussuchen könnte, dann würde ich gern in 'ner Welt leben, wo man für's Pinkeln nicht bezahlen muss.“ Als der Applaus des Publikums verebbte, polterte er: „Diese Pinkelbons, die haben am Anfang 50 Cent gekostet. Da dachten alle, man kriegt noch was umsonst. Ich auch! Ich hab die gehortet zu Hause. Ich dachte, jetzt wird losgeriestert! Wenn ich alt bin, kauf ich mir davon ne Datsche.“ – „Jetzt kosten die 70 Cent. Und ich schwör euch: Bald kosten die 1 Euro!“

Im Prozess in Koblenz ging es weniger komödiantisch zu. Und die Spaßbremse hatte einen Namen: Gerichtspräsident Ralf Geis. Er sagte nicht, dass Grebes Klage scheitert. Aber er sinnierte über derart viele Grundsatzfragen, etwa zur Zulässigkeit der Klage, dass Grebes Anwalt nach einer Stunde entnervt zischte: „Ich habe schon verstanden, dass ich heute nicht mit einem Blumentopf nach Hause gehe.“

Sanifair gehört zum Unternehmen Tank & Rast in Bonn. Es betreibt bundesweit Hunderte kostenpflichtige Toiletten in Raststätten, Tankstellen, Einkaufszentren und Bahnhöfen. In Rheinland-Pfalz unterhält sie 32 Toiletten an den Autobahnen 1, 3, 6, 48, 60, 61 und 65, außerdem zum Beispiel in Koblenz im Forum Mittelrhein.

Bringen den Kabarettisten Rainald Grebe auf die Palme: WC-Wertbons von Sanifair.

Wer die Toiletten benutzen will, zahlt 70 Cent und erhält einen 50-Cent-Bon, den er an der Raststätte einlösen kann. Darum rechnete der Tank-&-Rast-Vertreter im Prozess vor, der WC-Gang koste nur 20 Cent. Er verschwieg aber, dass dies eine rein rechnerische Größe ist. Denn um den Bon etwa beim Kauf eines Kaffees einlösen zu können, muss man ein Vielfaches zuzahlen. Viele lösen die Bons nicht ein – auch darum ist die „Pinkel-Maut“ ein Millionengeschäft für Sanifair.

Grebes Anwalt hält kostenloses Pinkeln für ein Grundrecht wie das Atmen. Zudem habe der Staat die Daseinsvorsorge seiner Bürger zu gewährleisten. Doch der Gerichtspräsident hielt dagegen: Zu den Grundrechten zähle auch das Essen, zur Daseinsvorsorge auch die Elektrizität – für beides müssten die Bürger ebenfalls bezahlen.

Da bemühte der Anwalt noch ein Argument: Kostenloses Pinkeln sei eine Frage der öffentlichen Sicherheit. Denn Autofahrer, die unterwegs ihre Notdurft verrichten müssen, aber nicht dafür bezahlen wollen, treten oft aufs Gas, um schnell nach Hause zu kommen. Das Gericht gibt seine Entscheidung in rund zwei Wochen bekannt.

Von unserem Chefreporter Hartmut Wagner