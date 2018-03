Neonazi-Demo in Koblenz: Organisator hat "Busse schon gebucht"

Dass die Stadt jetzt doch versuchen will, die Neonazi-Demo am 18. August auf einen anderen Termin zu verschieben – nicht gleichzeitig mit der Schwulen und Lesben-Parade zum "Christopher Street-Day" -, kam für den Rechtsextremen-Organisator Christian Worch „völlig überraschend“.

Demo (März 2011): Rechtsradikale marschierten durch Koblenz 1 von 23 Die Kundgebung der rechten Demonstranten fand auf dem Deinhardplatz statt. Foto: Reinhard Kallenbach 2 von 23 Vor dem Stadttheater fielen markige Worte. Doch alles blieb friedlich. Foto: Reinhard Kallenbach 3 von 23 Die Gegendemonstranten hatten sich in der Poststraße versammelt. Die Polizei verhinderte durch konsequentes Abriegeln, dass die rechten und linken Demonstranten aufeinandertrafen. Foto: Reinhard Kallenbach 4 von 23 Die Rechten marschieren zurück wie sie gekommen waren – über die Neustadt und die Mainzer Straße. Foto: Reinhard Kallenbach 5 von 23 Mit Transparenten und laut skandierten Parolen machten sich die Rechten auf den Rückweg zum Hauptbahnhof. Foto: Reinhard Kallenbach 6 von 23 So war er im März 2011: Die Polizei zeigte bei der Neonazi-Demo starke Präsenz. Foto: Reinhard Kallenbach 7 von 23 Am Bahnhof angekommen, bereiteten die Gegendemonstranten den Rechten einen lautstarken Empfang. Foto: Reinhard Kallenbach 8 von 23 Rechte Demonstranten vor dem eigentlichen Protestmarsch Foto: Christiane Hausding 9 von 23 Ein Häuflein rechte Demonstranten wartet auf weitere Mitstreiter Foto: Christiane Hausding 10 von 23 Die rechtsradikalen Demonstranten fotografieren nach ihrer Ankunft die Gegendemonstranten. Foto: Christiane Hausding 11 von 23 Passanten und eine Gegendemonstrantin im freundlichen Gespräch mit Polizisten Foto: Christiane Hausding 12 von 23 Bewacht von der Polizei und jenseits von Absperrungen... Foto: Christiane Hausding 13 von 23 Polizei statt Busse am Koblenzer Busbahnhof: Die Polizei hatte sich auf die angekündigte Demonstration des "Aktionsbüros Mittelrhein" in Koblenz vorbereitet. Schon gegen 15 Uhr – zwei Stunden früher als geplant – wurde die Demo der Rechtsextremen im Bereich des Hauptbahnhof offiziell beendet. Rund 100 Personen des Aktionsbündnisses nahmen teil; die Polizei meldete keine erwähnenswerten Vorkommnisse. Foto: Christiane Hausding 14 von 23 Zwischenfall noch vor der eigentlichen Demonstration. Polizisten müssen einen Teilnehmer zur Vernunft bringen. Die Pressestelle der Koblenzer Polizei sagt aber auch, dass die Demonstration in Koblenz ohne nennenswerte Zwischenfälle blieb. Foto: Christiane Hausding 15 von 23 Rechte Demonstranten werden von Polizisten bewacht. Foto: Christiane Hausding 16 von 23 Im Vordergrund: rechte Demonstranten, im Hintergrund: Gegendemonstranten und dazwischen: Polizei mit ihren Hunden. Foto: Christiane Hausding 17 von 23 In einer Reihe warten Polizisten am Bahnhofplatz auf den Beginn des Protestmarschs. Foto: Christiane Hausding 18 von 23 Massives Polizeiaufgebot vor dem Bahnhof, um Demonstranten und ihre Gegner voneinander fernzuhalten. Foto: Christiane Hausding 19 von 23 16: Die Demonstranten setzen sich Fahnen schwenkend in Bewegung Foto: Christiane Hausding 20 von 23 Gegner des Nazimarsches zeigen ihre Empörung, während die rechten Demonstranten an ihnen vorbei laufen. Foto: Christiane Hausding 21 von 23 Die Demonstranten laufen, begleitet von Polizei Richtung Schloss Foto: Christiane Hausding 22 von 23 Erboste Anwohner in der Neustadt rufen den Demonstranten unter anderem lautstark „Schämt Euch!“ zu. Foto: Christiane Hausding » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Ob dies für die Rechtsextremen infrage kommt, kann er noch nicht sagen: „Diese Entscheidung kann ich nicht allein treffen, das müssen wir besprechen“, sagt er auf Anfrage der RZ.

Bis spätestens Freitag soll Klarheit herrschen, ob die Demo der Radikalen an einem anderen Tag stattfindet oder doch zeitgleich mit dem Christopher Street Day (CSD).

Diese Terminkollision war letztlich der Anlass für die Stadt, sich um eine Verschiebung zu bemühen. Laut Worch spricht einiges dagegen: Busse seien schon für den 18. August gemietet, Werbung gemacht, Handzettel gedruckt. In der rechtsextremen Szene sei der „Terminkalender“ zudem sehr eng: An den meisten Wochenenden würde irgendwo in Deutschland eine Veranstaltung „unserer Couleur“ stattfinden, so Worch, der einer der führenden Neonazikader Deutschlands ist. Und es gelte, eine „große Menge zu bewegen“ – er hofft auf 200 bis 500 Teilnehmer. Und ein weiterer Grund liegt auf der Hand: Am 20. August beginnt der Prozess gegen mutmaßliche Mitglieder und Unterstützer des rechtsextremen „Aktionsbüros Mittelrhein“. sem