Mitten im Leben macht sich Leere breit: Hendrik (48) hat eine Sinnkrise und ist einsam

Hendrik ist ein Kumpeltyp: warmherzig, verlässlich und lustig. Ein guter Zuhörer, ein Mann, der über seine Gefühle spricht. Und fühlt er sich allein. Wie kann das sein?

So sieht Einsamkeit aus: Hendrik (48) hat das Bild aus einer Serie von 15 Fotografien zum Thema Einsamkeit ausgewählt. Wenn er allein ist, ist der Fernseher sein Fixpunkt. Foto: Adobe Stock

Die Herzen der Frauen gewinnt Hendrik damit – aber nicht auf Dauer. Seine Beziehungen gleichen dem Frühlingserwachen: Sie kommen sicher, bleiben aber nie. Das bringt zwar immer wieder aufregende Anfänge, aber keine Stabilität – und letztlich Einsamkeit. Mit 48 Jahren steckt Hendrik auch deshalb in einer emotionalen Krise. Einer Midlife-Crisis? „Hm, ich weiß nicht genau. Gut, vor zwei Jahren habe ich mir ein Motorrad gekauft, also ein Klischee erfüllt, aber ob das wirklich so eine Krise ist?“

Er hält inne, fährt sich mit der Hand durch den Vollbart und presst die Lippen kurz aufeinander. Hendrik hat kein Problem damit, ehrlich mit sich zu sein und darüber zu sprechen – aber anonym. Es ist vielleicht sogar einer seiner markantesten Charakterzüge: Hendrik hinterfragt und spiegelt sich gern. Zumindest heute. Es war keineswegs immer so.

„Ich hätte schon viel früher mehr machen können. Mehr Hendrik. Aber ich habe jahrelang einfach nur funktioniert“, sagt er. „Mehr Hendrik“ – das heißt, dass er sich aus den Augen verloren hat. Zu wenig für sich, aber immer für andere da war. Und ist. Vor allem für seine Tochter. Und für die Ex-Frau, die er heute, 15 Jahre nach der Scheidung, eine Freundin nennt. Dann ist da noch seine Mutter, die er pflegt. Und da sind die Freunde. Hendriks Sozialleben funktioniert. Das ist es nicht, was ihn einsam macht. Es sind die Momente, in denen er nicht für andere schafft. Dann wird es still.

Serie: Gemeinsam einsam

Dann sitzt Hendrik in seiner 60-Quadratmeter-Wohnung allein auf dem Sofa und merkt, wie einsam er sich eigentlich fühlt. „Mehr Hendrik“ führt dann zu der Frage: Wäre das Alleinsein leichter, wenn er früher mehr auf sich und seine Interessen geachtet und sie gepflegt hätte? Dann würde er jetzt nicht sagen: „Es fällt mir schwer, mich allein aufzuraffen. Etwas nur für mich zu planen, finde ich lästig.“ Wäre er dann heute vielleicht nicht wegen Depression in Behandlung?

Auf einer Skala von eins bis zehn gibt sich Hendrik eine sieben bis acht, wenn zehn sehr einsam ist. Die Sehnsucht nach emotionaler Nähe setzt ihm zu. Weil ihm eine Partnerin fürs Leben fehlt. Es verlangt ihn nach Gesprächen, vor allem aber auch nach Vertrautheit. Er wünscht sich Tiefgang in Beziehungen, anderen reicht aber nicht selten Oberfläche – das ist seine subjektive Wahrnehmung.

Einsamkeit hängt für ihn mit dem Gefühl zusammen, dass sich Menschen schwer aufeinander einlassen können: „Ich würde sogar sagen, dass ich meine Ex-Frau und sie mich nicht wirklich kannte. Die Frage ist doch, wie sehr man den anderen in sein Innerstes vordringen lässt, wie nah man sich in Beziehungen wirklich kommt? Sich richtig zu kennen, ist anstrengend. Vielleicht ist man einsam, weil man es sich zu einfach macht.“ Zudem ist heute alles schnelllebig und irgendwie austauschbar, meint er.

Und so fehlt ihm – in seelischen Notlagen – häufig auch einfach ein offenes Ohr. Das macht er dann mit sich aus. Freunden vertraut sich Hendrik weniger an, weil er sie nicht belasten will. Vielleicht auch, weil er schon schlechte Erfahrungen gemacht hat: Als er ihnen vor Jahren von seiner Depression erzählte, reagierten sie skeptisch, legten auch ein bisschen die Stirn in Falten. „Das liegt daran, dass diese Krankheit so gar nicht zu mir passt. Ich bin offen und kommunikativ, ich mache keinen niedergeschlagenen Eindruck auf andere Menschen“, reflektiert er. Und tatsächlich: Hendrik scheint auf den ersten Blick der klassische Macher mit dem Herz am rechten Fleck zu sein. Aber in ihm sieht es anders aus.

Konkrete Auslöser für seine Depression kann er nicht benennen. „Ich war einfach mit mir und der Welt nicht glücklich. Die Einsamkeit spielt auf jeden Fall eine entscheidende Rolle. Und die Unzufriedenheit im Job kommt dazu.“ Hendrik arbeitet nicht aus Überzeugung als Lkw-Schlosser – der Job ist für ihn nur ein Mittel zum Zweck. „Ich kann es halt, also mache ich es.“

Um aus dieser verfahrenen Situation herauszufinden, hat er sich früh Hilfe gesucht. „Es fiel mir nicht schwer einzugestehen, dass etwas nicht stimmt.“ Auch weil die Jahre des Singledaseins ihn darin geschult haben, in sich hineinzuhören – und Alarmzeichen zu erkennen. Jetzt muss es nur weitergehen. „Depressionen sind ja eine Gewohnheit. Man konditioniert dabei schlechte Gedanken. Und genau diesen Kreislauf muss man durchbrechen.“

Die Chance auf ein glückliches Leben – notfalls auch als alleinstehender Mann – will er sich von der Depression nicht nehmen lassen. Auch wenn er noch einige persönliche Dinge beackern muss. Ihn bedrückt, dass sich seine jetzt 18-jährige Tochter abnabelt. „Das ist ja natürlich“, aber weil die Beziehung eine sehr innige ist, führt sie Hendrik zu grundlegenden Fragen, die auch seine Einsamkeit betreffen: „Werde ich allein in den Urlaub fahren und das genießen können?“ Und: „Für wen macht man das jetzt eigentlich alles, wenn nicht für sein Kind?“ Für sich. Das ist die Antwort, auf die er hinarbeiten will. Auch wenn er sich im Moment nur schwer vorstellen kann, sich selbst zu genügen. Schon die Überlegung, in ein Museum zu gehen und allein Kunst mit Genuss zu erleben, ist für ihn schwierig. „Ich will ja Dinge teilen, mich austauschen. Das muss nicht unbedingt eine Partnerin sein.“ Eigentlich ein Leichtes für einen Kumpeltyp – wenn ihn die Einsamkeit nicht übermannt.