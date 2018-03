Massenkarambolage bei Koblenz: Zwei Fahrer flüchten

Aus unserem Archiv

Acht Fahrzeuge waren an einem Unfall am Montagabend gegen 19.30 Uhr bei Koblenz auf der B9 beteiligt. Dabei wurde ein Autofahrer leicht am Knie verletzt, zwei Unfallverursacher flüchteten, drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden – und es entstand insgesamt ein Schaden von rund 20.000 Euro.