Koblenz Open: Moraing gewinnt im Eilzugtempo

Das Publikum raunte, der Gegner staunte. Mats Moraing legte am Sonntag im Finale der Koblenz Open ein Tempo vor, als wollte der 25-Jährige aus Mülheim an der Ruhr möglichst schnell nach Hause. Gerade einmal 47 Minuten benötigte der als Nummer 205 der Welt angetretene Linkshänder, um mit dem 6:2, 6:1 gegen den Franzosen Kenny de Schepper seinen ersten Sieg bei einem ATP-Challenger-Turnier perfekt zu machen.

Wer zu spät zum Finale bei diesem von der Rhein-Zeitung unterstützten Turnier gekommen war, wird sich geärgert haben angesichts des rasanten Finales, das so schnell zu Ende war. Dafür kann er sich damit trösten, dass es im nächsten Jahr eine dritte Auflage dieses Challenger-Turniers in Koblenz geben wird.

Das jedenfalls kündigte Turnierdirektor und Veranstalter Heiko Hampl bei der Siegerehrung an. Schon zuvor hatte er sich sehr zufrieden mit dem Verlauf der zurückliegenden Woche gezeigt: „Wir hatten 10 900 Zuschauer, das ist eine klare Steigerung gegenüber dem Vorjahr mit 9300. Und die Stimmung war auch super, speziell am Dienstag und Donnerstag, als unsere Lokalmatadore Benjamin Hassan und Jan Choinski gespielt haben. Das war eine Stimmung wie beim Fußball.“

Der glückliche Sieger mit der Trophäe. Foto: Andreas Walz

Lob auch vom DTB-Präsidenten

Lob gab es von allen Seiten, von Spielern, Besuchern und auch von höchster Stelle: Ulrich Klaus, Präsident des Deutschen Tennis Bundes sowie des Tennisverbandes Rheinland und die gesamte Woche über aufmerksamer Beobachter des Geschehens in der CGM Arena, betonte: „Das ist eine Top-Veranstaltung. Ein Challenger-Turnier auf diesem Niveau gibt es nicht so leicht ein zweites Mal.“

Und so ein Niveau, wie es Moraing im Finale gezeigt hat, sieht man auch nicht alle Tage. „Dieses Jahr läuft wirklich gut für mich“, freute sich der 1,98 Meter große Schlacks. Zuletzt hatte er in Bangkok (Thailand) bei zwei Challenger-Turnieren hintereinander das Finale und das Halbfinale erreicht.

Erst auf dem Rückflug hatte er sich für die Teilnahme in Koblenz entschieden, die ihm durch eine Wildcard ermöglicht wurde. War er also der letzte Spieler, der das Feld komplettierte, so hatte de Schepper als Erster gemeldet. Der Viertelfinalist des Vorjahres hatte sich diesmal mit vier Drei-Satz-Siegen ins Endspiel vorgekämpft. Im Halbfinale rang die Nummer 154 der Welt in 1:43 Stunden mit 3:6, 7:5, 6:4 den Weißrussen Ilya Ivashka nieder.

Moraing spielte sich ungleich geschmeidiger durch die Turnierwoche. Abgesehen von einem Satzverlust beim 2:1 im ersten Turnierspiel gegen Tomislav Brkic (Bosnien-Herzegowina) behielt er eine weiße Weste. Das Semifinale gegen den Ukrainer Sergiy Stakhovsky, immerhin die Nummer 120 der Welt, entschied er mit 6:4, 6:3 für sich.

Womit sich im Finale zwei ähnliche Spielertypen gegenüberstanden: beide groß, Moraing 1,98 Meter, de Schepper 2,03 Meter, beide Linkshänder, beide mit einer guten Vorhand ausgestattet und mit einem noch stärkeren Aufschlag. „Das wird keine langen Ballwechsel geben“, mutmaßte Turnierdirektor Lars Wellmann vor Spielbeginn. Und er sollte recht behalten. In der Tat ging es schnell – und zwar ausnahmslos zugunsten von Moraing.

Sein Gegner aus Bordeaux hatte sich kaum versehen, da lag er schon mit 0:3 zurück, kurz danach hieß es 2:6 aus seiner Sicht. Am Ende musste es dem 30-Jährigen vorgekommen sein, als sei er unter einen der französischen TGV-Schnellzüge geraten.

Was Moraing, der Neffe des Ex-Profis Peter Moraing, der ihn auch trainiert, aufs Parkett zauberte, war Tennis von hoher Geschwindigkeit. Die Wucht, mit der er per Vor-, aber auch Rückhand immer wieder direkte Punkte machte, sorgte ein ums andere Mal für beeindrucktes Raunen bei den Zuschauern. „Da war nichts zu machen, Mats war heute besser“, räumte de Schepper ein: „Ich hätte gern etwas länger auf dem Platz gestanden, aber er hat auch nicht nachgelassen. Und er hatte auch die besseren Beine“, fügte er mit Blick auf seine vier Drei-Satz-Spiele an.

Kaum eine Regung

Dabei bewegte sich Moraing auf dem Platz, als hätte er mit all dem nichts zu tun. Den Blick nach unten gerichtet, kaum Regungen auch nach den tollsten Punkten, ließ er sich nach außen nicht viel anmerken. „Ich habe versucht, fokussiert zu bleiben. Es hat aber riesig Spaß gemacht. Jetzt freue ich mich natürlich“, meinte er nach seinem Sieg – und es war ihm anzusehen, strahlte er doch übers ganze Gesicht.

Denn auch im zweiten Satz hatte er seinen enormen Druck aufrechterhalten, gleich im ersten Spiel ein Break geschafft und bei eigenem Aufschlag nichts zugelassen. Ganze sieben Punkte gab er bei eigenem Service im gesamten Spiel ab, vier im ersten, drei im zweiten. Sein Aufschlag ist auf der Tour schon mit 237 km/h gemessen worden. Kein Wunder also, dass er im gesamten Turnier kein einziges Aufschlagspiel verlor.

So blieb de Schepper am Ende nur, die Stärke des Gegners anzuerkennen und sich vom Publikum zu verabschieden: „Auf Wiedersehen im nächsten Jahr.“

Seinen Endspielgegner könnte er hingegen schon in dieser Woche wiedersehen: Beide treten bei einem Challenger-Turnier in Rennes/Frankreich an.

Von unserem Redakteur Marcus Pauly