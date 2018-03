Gesundheit: Prominente geben Krebspatienten eine Stimme

Dr. Richard Werkmeister noch Student war, erkrankte sein Großvater an Krebs. Heute behandelt der Koblenzer Mediziner und Chef der rheinland-pfälzischen Krebsgesellschaft Patienten mit Mundhöhlenkrebs und Gesichtstumoren – Menschen, „die im wahrsten Sinne des Wortes ihr Gesicht verlieren“. Durch seine Arbeit und seine persönliche Erfahrung weiß er, dass Krebspatienten nicht nur körperlich, sondern auch seelisch und sozial leiden.

Prominente Botschafter der rheinland-pfälzischen Krebsgesellschaft: Popsänger Mark Forster (Foto) und Fußballweltmeister André Schürrle werben seit einiger Zeit für das Projekt „Mama/Papa hat Krebs“, das bislang vor allem im Süden des Landes läuft. Es soll jetzt ausgedehnt werden. Foto: picture alliance

Die Betroffenen: 500.000 solcher Schicksale gibt es jedes Jahr in Deutschland. So oft diagnostizieren Mediziner bei einem Patienten Krebs, 33.000-mal in Rheinland-Pfalz. Deutschlandweit gibt es 1,5 Millionen Menschen, in Rheinland-Pfalz etwa 55.000 Menschen, bei denen diese niederschmetternde Diagnose in den vergangenen fünf Jahren getroffen wurde. Ein Drittel der Patienten, sagen die Deutsche Krebsgesellschaft und die Deutsche Krebshilfe, leidet unter mindestens einer psychischen Störung. Das würde bedeuten, dass allein in Rheinland-Pfalz derzeit mehr als 18.000 Patienten psychische Beratung bräuchten. 40 Prozent der Patienten wünschen sich jedoch auch soziale Unterstützung – der Beratungsbedarf dürfte in Rheinland-Pfalz also bei jährlich deutlich mehr als 20.000 Krebspatienten liegen.

Die Herausforderung: Es ist eine Zahl, die Werkmeister und seine Mitstreiter bei der Krebsgesellschaft jedes Jahr wieder zum Grübeln bringt. Denn zwar beraten die 20 Mitarbeiter derzeit an 37 Orten im Land pro Jahr etwa 15.000 Krebspatienten – das ist deutschlandweit vorbildlich. Doch Werkmeister weiß, dass dies gerade im ländlich geprägten Rheinland-Pfalz zu wenig ist. „In Hunsrück, Westerwald und der Südpfalz sind wir zu wenig vertreten. Im Kreis Altenkirchen beraten wir zum Beispiel einmal pro Monat für vier Stunden. Das reicht vielleicht für drei Gespräche.“ Also gerade dort, wo das nächste Krankenhaus mit einem onkologischen Zentrum ohnehin 80 bis 100 Kilometer entfernt sei, mangele es auch an ortsnaher Beratung. „Wir sind nicht in allen Regionen vertreten und nicht überall so oft, wie wir eigentlich gebraucht würden“, sagt Psychoonkologe Dr. Thomas Schopperth, Geschäftsführer der Krebsgesellschaft. Hinzu kommt laut Werkmeister, dass sich der Beratungsbedarf in Zeiten von Dr. Google deutlich erhöht hat. Die Patienten seien durch das Internet immer informierter, zugleich aber auch anfälliger für falsche Heilversprechen. Krebsgesellschaft wie Krebsmediziner sind daher laut Schopperth mehr denn je gefordert, Vertrauen aufzubauen. „Viele Patienten fragen Ärzte, wie diese ihren Verwandten behandeln würden, wenn sie bei ihm Krebs diagnostizieren.“ Sie würden fordern: „Gib mir Grund, dir zu vertrauen!“

Die finanziellen Folgen: Für Werkmeister und Schopperth steht daher fest: Um alle hilfsbedürftigen Krebspatienten in Rheinland-Pfalz ausreichend versorgen zu können, bräuchte die Krebsgesellschaft deutlich mehr Geld. Derzeit umfasst das Budget 2,5 Millionen Euro. „Wir bräuchten weitere 1,5 Millionen Euro, um eine flächendeckende Beratung der Krebspatienten sicherstellen zu können“, sagt Richard Werkmeister.

Doch das ist derzeit eher illusorisch, weil die Krebsgesellschaft jedes Jahr um jeden Euro kämpfen muss. „Wir haben eine sehr fragile Finanzierung. Unser Haushalt ist jedes Jahr zum 1. Januar offen.“ Denn seit ihrer Gründung im Jahr 1952 finanziert sich die Krebsgesellschaft zu nahezu drei Vierteln aus Eigenmitteln. 2016 kamen allein fast 50 Prozent der Einnahmen aus Spenden, Erbschaften, von Stiftungen, Fördervereinen, Benefizveranstaltungen oder aus Bußgeldern. Das waren 1,2 Millionen Euro – 45 Prozent des Gesamtbudgets. Zählt man die Einnahmen aus den Beiträgen (3 Prozent), der Altkleidersammlung (3,5 Prozent) und sonstigen Einkünften (14 Prozent) dazu, beträgt der Anteil der Eigenmittel deutlich mehr als 50 Prozent. Die Förderung durch Krankenversicherung und Rentenversicherung (9 und 3 Prozent) sowie durch das Land (4,7 Prozent) macht indes nur einen Bruchteil aus.

Die Rezepte: „Es gibt zu viele offene Variablen in unserer Rechnung“, sagt Schopperth, „Und die Spendenpflege ist nicht einfach, zumal es durch die vielen weltweiten Krisen und Katastrophen eine große Konkurrenz gibt.“ Schopperth setzt sich zusammen mit der Krebsgesellschaft deshalb schon seit Jahren dafür ein, dass die psychoonkologische Beratung in Deutschland durch eine Regelfinanzierung der Kassen gesichert wird. Das würde bedeuten, dass jeder Krebspatient in Deutschland einen gesetzlichen Anspruch auf eine solche Beratung bekäme.

Die Politik: Laut Schopperth ist dieses Anliegen längst Thema in der Berliner Gesundheitspolitik. Doch einen Durchbruch wird es wohl erst geben, wenn die Uni Hamburg in diesem Jahr ein vom Bundesgesundheitsministerium in Auftrag gegebenes Gutachten vorlegt. Dieses soll den tatsächlichen Bedarf und das bislang vorhandene Angebot an psychoonkologischer Beratung analysieren. Erst auf dieser Grundlage kann die Politik entscheiden, sagt Schopperth.

Promis als Botschafter: Bis dahin muss die Krebsgesellschaft um jeden Spenden-Euro kämpfen. Dafür hat sie prominente Fürsprecher gefunden: Unter anderem werben der WM-Held von Rio, der Dortmunder Fußballstar André Schürrle, und Popsänger Mark Forster für die Krebsgesellschaft und ihr Projekt „Mama/Papa hat Krebs“ (siehe Kasten). Beide stammen aus der Pfalz, Forster aus Kaiserslautern, Schürrle aus Ludwigshafen. Und beide wurden durch ihre Eltern für das Anliegen der Krebsgesellschaft gewonnen. Forsters Mutter arbeitet sogar in einer Beratungsstelle in der Pfalz. Denn nahezu jede Familie hat Erfahrungen mit der Diagnose Krebs gemacht. Wie einst Richard Werkmeister mit seinem geliebten Opa.

Von unserem Redakteur Christian Kunst