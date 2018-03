Gernot Mittler: Negatives Votum der SPD wäre ein Desaster – auch für das Land

Im Vorfeld des SPD-Parteitages zur Frage von möglichen Koalitionsverhandlungen erhebt ein sozialdemokratisches Schwergewicht von Rheinland-Pfalz seine Stimme: Gernot Mittler, ehemals rheinland-pfälzischer Finanzmister und seit 1960 SPD-Mitglied. Er warnt seine Partei vor fatalen Folgen – für die SPD wie für Deutschland.

Gernot Mittler Foto: dpa

Ein Gastbeitrag von Gernot Mittler

Der heftige Streit über die Frage, ob die SPD erneut in eine Große Koalition, kurz GroKo genannt, eintreten soll oder nicht ist verständlich angesichts der Tragweite, die eine solche Entscheidung hat. Allerdings reicht die Debatte, so wie sie geführt wird, über die Frage „Regierungsbeteiligung Ja oder Nein“ hinaus, denn die Antwort darauf wird auch Aufschluss geben über die künftige Politikfähigkeit der SPD auf Bundesebene. Ein Votum des Parteitages am Sonntag gegen die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen oder, falls solche zustande kommen sollten, ein späteres Scheitern einer GroKo durch ein negatives Mitgliedervotum, wäre ein Desaster; nicht nur für die SPD, sondern auch für das Land.

Nach nur einer Woche von Sondierungsgesprächen haben Union und SPD ein Ergebnis vorgelegt, das viele Wünsche der SPD offen lässt, sich aber dennoch sehen lassen kann. Wäre es anders, hätten doch wohl nicht 29 von 30 Mitgliedern der Verhandlungsdelegation unter Führung des Parteivorsitzenden und der Fraktionsvorsitzenden im Bundestag und unter Beteiligung aller stellvertretenden Parteivorsitzenden und weiterer wichtiger Mandats- und Funktionsträger dem Ergebnis zugestimmt, bei einer Enthaltung. Auch der Parteivorstand hat das Verhandlungsergebnis mit einer klaren Mehrheit von 36:6 Stimmen gutgeheißen. Sollte der Parteitag nun seine Zustimmung zu Koalitionsverhandlungen verweigern oder ein Koalitionsvertrag in einer Mitgliederbefragung scheitern, ist es nur schwer vorstellbar, dass dies nicht zu personellen Konsequenzen führen würde. Das wissen auch die Gegner der GroKo. Umso mehr muss die Sorglosigkeit verblüffen, mit der sie offensichtlich eine solche De-Legitimierung der Parteiführung in Kauf zu nehmen bereit sind.

Lautstarke Gegner einer Fortsetzung der bisherigen Zusammenarbeit möchten aus „den Fängen“ von Angela Merkel und der Union heraus. Die GroKo habe der SPD nichts Gutes gebracht. Das ist nicht ganz von der Hand zu weisen, jedenfalls wenn man die Betrachtung alleine an Wahlergebnissen festmacht. Eine ungenügende Zustimmung in der Bevölkerung ist allerdings kein Naturereignis. Nach der Wahl von Martin Schulz zum Parteivorsitzenden im März vergangenen Jahres hat es bundesweit eine Zustimmungsrate zur SPD gegeben, die über die 30-Prozent-Marke hinausging, und der politische Wechsel schien möglich. Danach ist einiges geschehen, was diese positive Grundstimmung zunichte gemacht hat. Insoweit muss man die Frage stellen, ob nicht andere, sprich: selbst- und hausgemachte Faktoren und weniger Angela Merkel für die mangelnde Akzeptanz der SPD bei den Wählerinnen und Wählern ursächlich sind. Rheinland-Pfalz und Niedersachsen haben gezeigt, dass sozialdemokratische Führung sehr wohl die Zustimmung finden kann. Aber selbst wenn man sich die Sichtweise zu eigen macht, die GroKo habe sich für die SPD nicht „gelohnt“, dann stellt sich dennoch die Frage: War sie denn für die Bürgerinnen und Bürger lohnend? Nur zwei Hinweise an dieser Stelle: Ohne die SPD hätte es in der vergangenen Legislaturperiode keinen Mindestlohn gegeben, von dem immerhin rd. vier Millionen Menschen profitieren, und das ebenso große sozialdemokratische Anliegen der abschlagsfreien Rente mit 63 wäre ebenfalls unerfüllt.

Das Sondierungsergebnis, so wird behauptet, sei nicht ausreichend. Zugegeben: Wer könnte sich nicht ein Besseres vorstellen? Doch für ein sozialdemokratisches Regierungsprogramm braucht man eine sozialdemokratische Mehrheit. Die gibt es aber nicht. Dennoch ist gerade auf sozialpolitischem Feld die Durchsetzung wichtiger Anliegen (Rentenniveau, Grundrente, paritätische Beitragsfinanzierung in der Krankenversicherung, Kindergeld, Kinderbetreuung u.v.m.) gelungen. Doch dies wird von nicht wenigen in der Partei nicht zur Kenntnis genommen, stattdessen wird schlechtgeredet.

Das erste Kapitel in dem „Sondierungspapier“ trägt die Überschrift „Europa.“ Und das hat es in sich. Statt eines lauwarmen Bekenntnisses zur europäischen Einigung, wie es von den „Jamaika-Beinahe-Partnern“ zu vernehmen war, sondern mit handfesten und klar umrissenen Vorstellungen und Vorhaben unterlegt, wird Europa, das große Einigungswerk, in den Mittelpunkt der deutschen Politik gerückt. Die Initiative des französischen Präsidenten zur „Neugründung Europas“ muss von deutscher Seite im Sinne der Stärkung Europas beantwortet werden. Wer denn sonst, wenn nicht Sozialdemokraten und Christdemokraten gemeinsam, die beiden deutschen, dem europäischen Einigungsgedanken verpflichteten Parteien, (zu denen zur Zeit von Hans-Dietrich Genscher auch die FDP einmal gehört hat), sollen diese Antwort geben? Europa – das Beste, was die Politik jemals auf dem Kontinent zustande gebracht hat! Wer die Übereinkunft im Sondierungspapier zu Europa übersieht oder klein-redet, der handelt geschichtsvergessen. Mehr noch: Das gemeinsame Anliegen von Union und SPD bezüglich Europa alleine und für sich genommen rechtfertigt die Fortsetzung der GroKo!

Die Große Koalition sei am 24.09.2017 abgewählt worden, so wird argumentiert. Tatsächlich haben CDU, CSU und SPD gegenüber der Bundestagswahl 2013 13,7 % verloren; die Union 8,5 %, die SPD 5,2. Den größten Aderlass hatte die CSU mit 10,4 % zu verkraften. Trotz ihrer Verluste kamen Union und SPD auf einen Stimmenanteil von 53,5 %; das ist weit mehr als alle anderen Parteien zusammen haben. Wenn also die GroKo als Ganzes verloren hat, stellt sich die Frage, warum ausgerechnet die SPD, die immerhin die geringsten Verluste zu tragen hatte, sich danach drängen will, aus der Regierung auszuscheiden. Oder sollten nach dieser Logik der „abgewählten Großen Koalition“ auch die Unionsparteien auf eine künftige Regierungsbeteiligung verzichten? Die Frage zu stellen, macht schon ihre Absurdität deutlich.

Die innerparteilichen Gegner der GroKo haben die möglichen Folgen von deren Ablehnung vermutlich nicht zu Ende gedacht. Denn was geschähe am Tag nach einer Ablehnung von Koalitionsgesprächen oder eines Koalitionsvertrages? Es liefe dann (ob ohne oder mit einer kurzzeitigen Minderheitsregierung) auf Neuwahlen hinaus. Das wäre natürlich die Stunde der Populisten: „Die Altparteien haben versagt!“ (Diese Parole hat ja in Deutschland schon einmal gezündet, die Folgen sind bekannt). Doch angenommen, es käme im Falle von Neuwahlen ein ähnliches Wahlergebnis heraus wie am 24.09.2017: Dann gäbe es (theoretisch) wiederum zwei denkbare Konstellationen, nämlich eine GroKo oder Jamaika – von letzterem faselt inzwischen FDP-Kubicki ja schon laut. Doch was bedeutete das für Europa? Wird dann die Vision des französischen Präsidenten von der „Neugründung Europas“ durch den deutschen Rechenschieber ersetzt? Und die sozialpolitischen Erfolge, die im Sondierungspapier nachzulesen sind, kämen wohl alle auf den Prüfstand. Wie wollte die SPD eine solche Folge ihres Handelns den Bürgerinnen und Bürgern erklären?

Und eine GroKo? Vermutlich würde die SPD schon im Wahlkampf erklären, eine solche käme für sie nicht in Betracht. Doch eine Volkspartei, die nicht regieren will, wozu sollte die gewählt werden? Aus dem Mund des Juso-Vorsitzenden war zu hören, er sei ja von vorneherein und aus Prinzip und ohne Kenntnis des Sondierungsergebnisses gegen eine GroKo gewesen. Natürlich kann man, je nach persönlicher Sichtweise, zu einer Ablehnung des Sondierungspapiers und einer GroKo kommen. Aber politische Verantwortungsträger können doch in einer Demokratie nicht und niemals auf eine rationale Abwägung der Fakten verzichten und „aus Prinzip“ gegen eine Koalition mit einer anderen demokratischen Partei sein. Solches Verhalten wäre nicht nur unpolitisch, sondern auch unverantwortlich. Herbert Wehner hat im Zusammenhang mit der Bildung der ersten GroKo 1966 die Formulierung gebraucht: „Politik ist das, was geschieht.“

Die Partei, der ich seit 57 Jahren angehöre, steht vor einer schweren Entscheidung. Es geht um nichts weniger als um ihre Politikfähigkeit. Die Grundfrage, die nun gestellt ist, reicht über die Alternative „GroKo Ja oder Nein“ hinaus; sie lautet vielmehr: Will die SPD auf Bundesebene wählbar bleiben und das Land im Interesse der Menschen gestalten, oder will sie sich voller Sehnsucht in das „Bollwerk gegen die GroKo“ (was die Jusos ja sein wollen), zurückziehen, aus dem dann schnell ein „Bollwerk gegen die politische Verantwortung“ werden könnte.