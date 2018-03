Frauengefängnis als Problemlösung: König Bansah beschenkt sein Volk

Céphas Bansah, afrikanischer Herrscher mit Wohnsitz in Ludwigshafen, hat seinem Volk im Osten Ghanas ein ungewöhnliches Geschenk gemacht: Ein Frauengefängnis.

Céphas Bansah, ghanaischer Herrscher und Besitzer einer Autowerkstatt in Ludwigshafen, studiert in seinem Wohnzimmer in Ludwigshafen Dokumente. Foto: dpa

Das weiß gestrichene Gebäude mit drei Zellen und Doppelstockbetten wurde nun in der Stadt Hohoe eröffnet, verziert mit der deutschen Flagge und einem Schild, das auf Bansah und seine Frau Gabriele sowie auf die Schwetzingerin Sonja Müller und die Gemeinde Heiligkreuzsteinach im Rhein-Neckar-Kreis hinweist. Letztere hat nach Angaben des 69-Jährigen zusammen mit der in der Gefangenenbetreuung aktiven Müller ein knappes Drittel des nötigen Geldes organisiert. Den Rest schulterte das Königspaar nach eigenen Angaben.

Mit dem Gefängnis wird nach Darstellung des Herrschers ein Problem gelöst. Bislang habe es in Hohoe nur eine Gewahrsamzelle gegeben, was laut Polizei zu einem Notstand geführt habe. „Männliche und weibliche Inhaftierte jeden Alters wurden dort festgehalten, und die Frauen hatten unter den sexuellen Übergriffen der Männer zu leiden“, so der König. „Ein unhaltbarer Zustand. Eigene Zellen für Frauen mussten her.“ Die neuen Zellen haben geflieste Wände und Böden sowie eine eigene Dusche und Toilette, was in Ghana kein Standard, sondern Luxus ist. Künftig werden dort Frauen und Jugendliche untergebracht.

Das Geld aus Heiligkreuzsteinach kam dank einer Spende zusammen. Der 51-Jährige Alexander Kohl hatte einen Film über seinen Heimatort gemacht und DVD-Kopien davon verkauft. Der Erlös ging an das Projekt. Bansah, der seit 1970 in Ludwigshafen lebt, herrscht aus der Entfernung über 200 000 Menschen vom Volk der Ewe im Osten Ghanas.