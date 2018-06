Knapp drei Wochen vor den Sommerferien steht noch nicht fest, was aus vier kleinen Grundschulen wird, deren Schließung das Land vorgesehen hat. Für die Grundschulen in Lieg (Kreis Cochem-Zell), Herkersdorf (Kreis Altenkirchen), Reifferscheid (Kreis Ahrweiler) und Frankenstein (Kreis Kaiserslautern) hatte das Land im März sogenannte Auflösungsverfahren eingeleitet. Abgeschlossen sind diese aber noch nicht. Denn nach Angaben der CDU haben sich zwar bisher Eltern, Schulträger und der Bezirkspersonalrat für die staatlichen Lehrkräfte an Grundschulen Rheinhessen-Pfalz gegen die Schließung ausgesprochen. Es sind aber noch weitere Hürden zu nehmen – und das braucht Zeit.

Die bildungspolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion, Anke Beilstein, appellierte deshalb an Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD), jetzt Klarheit zu schaffen: „Die Betroffenen vor Ort stecken mitten in den Vorbereitungen für das neue ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.