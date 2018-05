Bundesweiter Abwärtstrend: Wird bei der SPD der Kaffee kalt? – Landesspitze setzt voll auf Erneuerung

Die SPD steckt wenige Wochen nach dem Eintritt in die Große Koalition erneut in einer massiven Krise. Umfragen zeigen, dass derzeit noch deutlich weniger Wähler für die Traditionspartei stimmen würden als jene 20,5 Prozent bei der Bundestagswahl im September. Eine Analyse sieht die SPD gar bei einem Rekordtief von 16 Prozent. Während sich die SPD in Rheinland-Pfalz für die Erneuerung starkmacht, scheppert es auf Bundesebene heftig. Mehrere Spitzenpolitiker fordern in der GroKo eine klare Kante gegenüber der CDU.

Das Ergebnis bei der Bundestagswahl war für die SPD historisch schlecht. Aber es geht wohl noch tiefer: Am Freitag sorgten drei Umfragen für Alarmsignale, die alle unter dem Ergebnis vom ...

