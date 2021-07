Verbandsgemeindeverwaltung begrüßt neue Anwärterin für das zweite Einstiegsamt

Sie wird die nächsten zwei Jahre eine duale Ausbildung absolvieren. Der schulische Teil wird in der Zentralen Verwaltungsschule in Mayen vermittelt. Sowohl die Verwaltungsleitung als auch der Personalrat wünschten ihr einen guten Start und viel Kraft für die vor ihr liegenden Herausforderungen der Ausbildung. Gerade in der heutigen Zeit ist die Gewinnung von Verwaltungsnachwuchs, aufgrund der Vielfalt der Ausbildungsmöglichkeiten und der Nachfrage nach Auszubildenden, zu einer der großen Aufgaben in der Personalentwicklung geworden. Die Verbandsgemeinde Puderbach schätzt sich daher glücklich in Lena Kaballo einen jungen engagierten Menschen gefunden zu haben, der an der Fortentwicklung der Verwaltung mitarbeiten möchte.