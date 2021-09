VdK Bad Hönningen-Rheinbrohl: Hans Werner Kaiser erneut Vorsitzender

Dabei wählten die anwesenden Mitglieder erneut Hans Werner Kaiser zu ihrem Vorsitzenden. Damit steht er für weitere vier Jahre an der Spitze des Ortsverbandes, welches er bereits seit nunmehr 31 Jahren ununterbrochen innehat. Zur neuen stellvertretenden Vorsitzenden des Ortsverbandes wählten die Mitglieder Martina Nothnagel. Zum Ortsverbandstag, der eigentlich für April 2021 vorgesehen war, konnte Vorsitzender Hans Werner Kaiser etliche Mitglieder begrüßen. Nach der Totenehrung trug der Vorsitzende seinen Bericht für die Geschäftsjahre 2019 bis 2021 vor. In einem Rückblick ließ er dann noch einmal die einzelnen Veranstaltungen des Jahres 2019 Revue passieren. Dabei beleuchtete er das Vereinsgeschehen des letzten Jahres, beginnend mit der Mitgliederversammlung 2019. Der Jahresausflug führte im August nach Rüdesheim mit Stadtführung und Besuch des Niederwalddenkmals und der Benediktiner-Abtei St. Hildegard.. Das Döppekooche-Essen hat sich als Veranstaltung fest etabliert; die Vorweihnachtsfeier bildet den Glanzpunkt des Jahres und fand 2019 im Römer in Rheinbrohl statt. Auch die monatlichen Treffen in Rheinbrohl und Bad Hönningen (VdK-Stammtisch) waren bis zum Beginn der Corona-Pandemie meist gut besucht.

Durch COVID-19 waren ab März 2019 sämtliche Aktivitäten eingestellt. Lediglich das Döppekooche-Essen am 29. Oktober 2020 konnte durchgeführt werden. Um den Kontakt mit den Mitgliedern aufrecht zu erhalten, hat der Vorstand allen Mitgliedern mit dem VdK-Info in 2020 und in 2021 jeweils ein kleines Präsent überreicht, zumal Besuche in Senioreneinrichtungen nicht möglich waren. Die Mitgliederzahl ist weiter angestiegen und beläuft sich aktuell auf 448 Mitglieder. Die Mitgliederentwicklung der beiden vergangenen Jahre bildete einen weiteren Schwerpunkt seines Berichtes (hierzu folgt separater Bericht). Ein weiteres Kapitel seines Geschäftsberichtes waren die Aktivitäten des Kreisverbandes Neuwied, der inzwischen auf über 7700 Mitglieder angewachsen ist. Durch die Corona-Pandemie blieb auch die Kreisgeschäftsstelle über längere Zeit für den Publikumsverkehr geschlossen. Beratungen und Vertretungen der Mitglieder erfolgten in dieser Zeit entweder telefonisch, per E-Mail oder auf dem Postweg. Hans Werner Kaiser, der auch Vorsitzender des Kreisverbandes Neuwied ist, präsentierte den Mitgliedern auch die Jahresbilanzen der Kreisgeschäftsstelle. So erzielte die Geschäftsstelle für die VdK- Mitglieder finanziellen Hilfen und Nachzahlungen die stolze Summe von 813.000 Euro in 2019 und in 2020 eine Summe von 1.156 Mio. Euro – Geld, das den Betroffenen zusteht, ihnen aber erst mit Hilfe des VdK ausbezahlt wurde. Allein in den vergangenen fünf Jahren von 2016 bis einschließlich 2020 kamen durch das Mitwirken des VdK finanzielle Hilfen für die Mitglieder in Höhe von über 5,5 Mio. Euro zusammen.

Kassierer Wolfgang Bellartz-Kösters trug den Kassenbericht der abgelaufenen Geschäftsjahre 2019 und 2020 vor, die in 2019 mit einem leichten Fehlbetrag und 2020 aufgrund nicht stattgefundener Aktivitäten mit einem Überschuss abschloss. Die Finanzbasis des Ortsverbandes bezeichnete er als sehr solide. Kassenprüfer Detlef Krug, der zusammen mit Rudolf Heumann die Kasse geprüft hatte, bescheinigte dem Kassierer eine einwandfreie Führung der Finanzgeschäfte, die zu keinerlei Beanstandungen führte. Anschließend wurde auf Antrag der Kassenprüfer dem gesamten Vorstand von der Versammlung einstimmig Entlastung erteilt. Vor der Vorstandsneuwahl dankte Hans Werner Kaiser den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern Resi Weißenfels, Ilse Kruft und Bernhard Hausen, die für eine erneute Kandidatur nicht mehr zur Verfügung standen, für ihr Engagement mit einem Präsent.

Unter Leitung von Wahlleiter Guido Job wurde folgender neuer Vorstand des VdK-Ortsverbandes Bad Hönningen-Rheinbrohl gewählt: Erster Vorsitzender: Hans Werner Kaiser, Zweite Vorsitzende: Martina Nothnagel; Schriftführerin: Gabriele Kaiser; Kassierer: Wolfgang Bellartz-Kösters; Frauenbeauftragte: Marion Koch; Beisitzer: Elisabeth Eyl, Klaus Hartmann, Michael Koch, Margot Lötsch und Gaby Plonsky; Zu Kassenprüfern wählten die Anwesenden Detlef Krug, Rudolf Heumann und Silvia Breitenbach.

Anschließend gab der wiedergewählte Vorsitzende Hans Werner Kaiser noch einige Informationen zu den geplanten Veranstaltungen in 2021 bekannt und schloss nach dem Punkt Verschiedenes mit einem Dank an das Wirts-Ehepaar Franz und Tine Breitenbach den Ortsverbandstag.