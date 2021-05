Übergabe von Basketbällen an den BBC Linz

Nachdem der VfB Linz bereits Prämien aus der „Scheine für Vereine“-Aktion von Rewe an den TV Linz und an den Schwimmclub übergeben konnte, überreichte nun Mirko Schopp einen Sack mit zehn Basketbällen für die Jugend an den BBC Linz, an deren U10 und U12 Trainer Tim und Jan Waldorf.

Der VfB Linz ist stolz, dass seine Mitglieder Ende letzten Jahres sehr erfolgreich bei der Sammelaktion waren und somit auch die anderen Sportvereine in Linz davon profitieren lassen konnte. Der VfB wünscht den Kids des BBC viel Spaß mit den Bällen.