Traditionelles Weihnachtsbaum-Aufstellen der Dorfgemeinschaft

St.Katharinen. Auch in diesem Jahr hat die Dorfgemeinschaft St. Katharinen den Weihnachtsbaum an der katholischen Pfarrkirche St. Katharina aufgestellt.

Das Aufstellen des Weihnachtsbaumes am Wochenende des ersten Advents hat mittlerweile schon eine langjährige Tradition. So fand sich auch in diesem Jahr wieder eine große Gruppe von DG-Mitgliedern zusammen, um gemeinsam den Baum zu fällen und anschließend an der Kirche aufzustellen. Die über 780 Jahre alte Zisterzienserinnenkirche, die den Dorfmittelpunkt darstellt, erhält dadurch in der Advents- und Weihnachtszeit noch etwas mehr Glanz. Ein kleiner Umtrunk für alle fleißigen Helfer rundete das Baumstellen auch in diesem Jahr ab.