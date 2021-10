Teamgeist mit Salto

Die Parkour-Gruppe des TV-Niederbieber machte einen sportlichen Ausflug in das Salto Koblenz.

Aufgrund der zahlreichen Trainingsausfälle der vergangenen Jahre stellte der Verein ein Budget für gemeinsame Veranstaltungen zur Verfügung. In dieser besonderen Kulisse konnten die Mädchen und Jungen ihr Können unter Beweis stellen. In dem Trampolin-, Ninja- und Parkourbereich konnten alle Fähigkeiten der Sportler ausgeschöpft werden. Die Sprungzeit von zwei Stunden brachte alle ins Schwitzen und an die persönlichen Grenzen. Durch das abschließende Teamgespräch mit einer leckeren Pizza konnte der sportliche Tag entspannt ausklingen.

Diese Veranstaltung brachte den Sportlern eine Abwechslung zur gewohnten Parkourlandschaft in der Sporthalle Niederbieber. Dort werden die Techniken und Ausführungen von Sprüngen und Bewegungen erlernt, welche für den Parkoursport außerhalb der Turnhalle grundlegend sind. Wer Lust hat auf Parkour/Freerunning kann sich gerne per E-Mail bei Vitalij melden unter vitalij.krugel@tvniederbieber.de.