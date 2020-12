SPD Niederbieber-Segendorf übergibt Spende an die Caritas Neuwied

Archivierter Artikel vom 29.09.2020, 09:01 Uhr

„Das Geld haben wir im Rahmen einer Tellersammlung zusammengetragen. Mit der Spende wollen wir die wichtige Arbeit der Caritas im Schöppche – dem Treffpunkt Mensch unterstützen und damit den Menschen, die meist nicht im Blick der Gesellschaft sind, helfen“, erklärt Petra Grabis, die Vorsitzende des SPD-Ortsvereins. „Immer gefragt an Sachspenden sind Kaffee, aber auch Schlafsäcke, vor allen für die jetzt kommende kältere Jahreszeit“, ergänzt Sonja Maibach von der Caritas Neuwied. Die Sozialdemokraten haben die Gelegenheit genutzt und sich ausführlich über die Arbeit in Tagesstätte für Menschen in Not informiert und sind beeindruckt von dem großartigen Einsatz der Ehrenamtlichen.