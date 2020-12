Prof. Dr. Pater Füllenbach SVD aus Neustadt (Wied) feierte 85. Geburtstag

Archivierter Artikel vom 27.03.2020, 09:00 Uhr

Aus diesem Anlass gratulierte auch der erste Beigeordnete der Ortsgemeinde Neustadt (Wied), Christoph Petri, herzlich im Namen der Gemeinde. „Ich bin wirklich sehr tief beeindruckt von Pater Füllenbachs Persönlichkeit und dessen Lebenswerk. Ein Mensch, der Großes rund um den Globus geleistet hat und trotz seines fortgeschrittenen Alters nichts an Lebensfreude verloren hat und mitten im Leben steht“, so Petri.

Johannes Füllenbach wurde 1935 in Wied, Kreis Neuwied, geboren. Nach dem Abschluss der Volksschule wurde er Gärtner mit Abschlussprüfung. Seine gymnasiale Ausbildung absolvierte er im Missionshaus St. Josef in Geilenkirchen und erlangte 1958 die Hochschulreife am Gymnasium St. Xaver in Bad Driburg. 1958 trat er ins KIerikernoviziat der Steyler Missionare in Sankt Augustin ein. Im Missionspriesterseminar St. Augustin bei Bonn studierte er Philosophie und Theologie und wurde dort am 17. Oktober 1964 zum Priester geweiht. An der Pontificia Universitas Gregoriana in Rom erwarb er das Lizentiat in Theologie. Sieben Jahre gab er am Divine Word Seminary in Tagaytay, Philippinen, Kurse in Philosophie, Soziologie und Theologie. Sein Doktoratsstudium an der Catholic University of America in Washington D.C. schloss er 1977 ab. Seine Dissertation: 'Ecclesiastical office and the primacy of Rome: An evaluation of recent theological discussion of First Clement' (The Catholic University Of America Studies in Christian Antiquity No. 20,1980).

Füllenbach hielt zeitweise auch Vorlesungen an der Catholic Theological Union in Chicago, am Regional Seminary in Davao, Philippinen, und an der Catholic Theological Union in Melbourne, Australien. Während seiner zwölfjährigen Amtszeit als Direktor der internationalen Erneuerungskurse seines Ordens in Nemi bei Rom begann er, an der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom sowie am Beda College Vorlesungen zu halten, von 1980 bis 2007. Zu seinen bekannten Veröffentlichungen zählen vor allem folgende: 'The Kingdom of God, The Message of Jesus Today' (1995, MaryknoII New York), 'The Church in the Service of the Kingdom of God' (Maryknoll 2006) und 'The Theology of Liberation' (Manila 1972) sowie 'Throw Fire' ( Manila 1995, USA 2013). Von 1997 bis 2006 war er Konsultor des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen in Rom.

Zudem ist Füllenbach regelmäßiger Dozent in zahlreichen Erneuerungskursen verschiedener Orden und verschiedener Pastoralinstitute weltweit, wie beispielsweise des East Asian Pastoral Instituts an der Ateneo de Manila University und am Nordamerikanischen Kolleg in Rom. Als Exerzitien- und Workshop-Leiter wurde er in den katholischen Ortskirchen Asiens, Nordamerikas und Afrikas, aber auch in England, Irland und Frankreich ständig eingeladen. Seit 1995 unterrichtete er zeitweise an der Philosophisch-Theologischen Hochschule SVD St. Augustin bei Bonn über Ekklesiologie und Spezialvorlesungen über das Reich Gottes. Als Emeritus unternimmt er auch weiterhin seine weltweite Tätigkeit als Exerzitienmeister sowie geistlicher Begleiter und das noch immer mit beachtlicher Begeisterung.