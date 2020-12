Pascal Badziong zu Gast bei der Firma Herz in Neuwied

Archivierter Artikel vom 29.10.2020, 15:12 Uhr

Jahrzehntelange Erfahrungen im Dachdeckersektor haben die Firma Herz zu einem der wichtigsten Anlaufstellen für den Dachdeckerbedarf gemacht. Dabei gehen die Geschäftsbeziehungen auch weit über die Grenzen der Region hinaus, denn der Großhandel beliefert deutschland- und sogar europaweit. Seit 2015 hat die Firma ihren Stammsitz im Industriegebiet von Heimbach-Weis, doch die Tradition reicht bereist drei Generationen zurück. Den Startschuss machte 1936 Franz Herz in Vallendar und nach dem Umzug nach Engers übernahm 1962 Franz-Josef Herz die Geschäfte. 2003 wurde die Geschäftsführung an Tochter Martina übergeben und diese baut mit einer modernen Betriebsführung das Familienunternehmen kontinuierlich weiter aus. Insgesamt beschäftigt die Firma Herz rund 80 Mitarbeiter an den verschiedenen Standorten. Alleine in Neuwied arbeiten 20 Personen und kümmern sich um die Wünsche der Kunden.

CDU-Landtagskandidat Pascal Badziong zeigt sich nach der Betriebsführung in Neuwied beeindruckt: „Das ist Mittelstand mit Strahlkraft über unsere Stadtgrenzen hinaus.“ Und er betont weiter: „Familiengeführte Betriebe leben ihre Aufgabe und zeigen immer wieder eine hohe Verantwortung für die Angestellten und die eigene Heimat.“ 2015 sind die neuen Räumlichkeiten in Heimbach-Weis bezogen worden und neben einem großen Zentrallager, bieten Ausstellungsflächen und Direktvermarktung eine Anlaufstelle für die Kundenberatung. „Wenn wir das Handwerk und den Mittelstand fördern, fördern wir Arbeits- und Ausbildungsplätze in unserer Region“, lobt Badziong auch die Ausbildungstätigkeit der Firma Herz.