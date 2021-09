Online-Event der Stadtsoldaten Linz

Archivierter Artikel vom 02.08.2021, 08:30 Uhr

privat

Kürzlich feierte das Stadtsoldatencorps seine dritte Online-Veranstaltung. Unter dem Namen „Test the Best – Grill-Event mit Bier-Tasting“ erwartete die Kameraden ein leckeres Menu und die Verköstigung verschiedener Sorten des goldenen Gerstensaftes. Der Abend startete mit kleiner Verzögerung, da ein paar Kameraden noch auf dem Rückweg aus dem Katastrophengebiet an der Ahr waren. Kommandant Markus und Adjutant Michael begrüßten alle Zuseher, zeigten sich bestürzt über die Flutkatastrophe in der unmittelbaren Nachbarschaft und riefen zum Spenden und Helfen auf.

Eine Vielzahl von Mitgliedern hatte sich für die Veranstaltung angemeldet. Diese wurden einige Tage vorher mit einer Menu- und Einkaufsliste, Flaschenöffner im 88-jährigem Jubiläumslook und einem Flaschenträger mit sechs verschiedenen Biersorten beliefert. Literat Dennis Wester stellte ein leckeres Drei-Gänge-Menu zusammen und zeigte per Video den Teilnehmern die einzelnen Arbeitsschritte zum Gelingen der Leckereien. Kommandant Markus und Adjutant Michael kochten per Live-Übertragung fleißig mit.

Zwischen den Arbeitsschritten musste auch der Durst gestillt werden. Beim Bier-Tasting stellten verschiedene Vorstandsmitglieder per Video eine Biersorte vor und die Teilnehmer konnten gleichzeitig die gelieferten Kaltgetränke probieren. Auf diese wurde Aufgrund der unterschiedlichen Geschmäcker entsprechend reagiert. Dies reichte von wohlwollender Zustimmung bis zu: „Nä, datt is nix für uns!“.

Die Technik zur Live-Übertragung hatte der Zweite Kassierer Stefan Unkel wieder bestens im Griff. Die Pausenmusik während der Übertragung wurde von einem Pianospieler beigesteuert, von dem böse Zungen behaupten, dass er anschließend untertauchte und nicht mehr auffindbar ist. Viele Zuseher nahmen in Gruppen vor den Bildschirmen teil und erlebten einen schönen Abend im Kreis der Kameraden.

Alles in allem war es wieder eine sehr schönes und gelungenes Event. Der Vorstand hofft, dass dies nun das letzte Online-Treffen war und die zukünftigen Veranstaltungen wieder persönlich stattfinden können. Bei Interesse an einer Mitgliedschaft im Stadtsoldatencorps erhält man weitere Informationen im Internet unter www.stadtsoldaten-linz.de.