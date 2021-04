Lana Horstmann zu Gast bei Engerser Genossen

Lana Horstmann hatte den Wahlkreis Neuwied-Dierdorf-Puderbach als Direktkandidatin im März bei den Landtagswahlen gewonnen: „Wir sind alle stolz auf Lanas Wahlsieg“, betonten die Engerser Genossen und überreichten einen Blumenstrauß an die neu gewählte Abgeordnete. Horstmann versprach wie bei mehreren Besuchen in Engers in den letzten Wochen sich um die lokalen Themen in Mainz zu kümmern. Der neue Landtag wird sich im Mai konstituieren und dann nimmt das Parlament und die neue Neuwieder Abgeordnete ihre Arbeit auf.