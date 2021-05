kvhs Neuwied erweitert Angebot an Online-Sprachkursen

Online können an der KreisVolkshochschule Neuwied (kvhs) Neuwied jetzt nicht nur Spanisch, Italienisch und Französisch gelernt werden, sondern auch Russisch und Arabisch.

Sprachencoach Klaus Bylitza, der in mehr als 14 Sprachen Menschen und Unternehmen beim Sprachenlernen begleitet, vermittelt in den Intensivkursen die Struktur der Sprache und die grundlegenden Kenntnisse. So ist es nach kurzer Zeit möglich sich mit einfachen Sätzen zu verständigen und kann auf dieser Grundlage aufbauen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Folgende Kurse sind in diesem Semester noch geplant:

19. Mai, 19 bis 22 Uhr: Spanisch lernen in drei Stunden

22. Mai , 9 bis 12 Uhr: Französisch lernen in drei Stunden

Information und Anmeldung unter www.kvhs-neuwie.de oder Telefon 02631/347 813.