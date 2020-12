Kleinkunstbühne Neuwied lud ein zur Jahreshauptversammlung

Archivierter Artikel vom 03.04.2020, 12:29 Uhr

Mehr als 30 Mitglieder folgten der Einladung und wurden durch den Vorsitzenden Gerd Finkemeier begrüßt, der im Anschluss daran seinen Tätigkeitsbericht vortrug. Der Verein hat sich in Neuwied etabliert, die Auslastung der Veranstaltungen liegt bei nahezu 100 Prozent. Dies sei sehr erfreulich und der verdiente Lohn für die vielen ehrenamtlichen Helfer, die sich das ganze Jahr über für die Belebung der kulturellen Szene in Neuwied einsetzen. Er kündigte aber auch einige Neuerungen für die Zukunft an.

Nach dem Verlesen des Kassenberichtes bescheinigten die beiden Kassenprüfer, Joachim Mathey und Reiner Bermel eine ordnungsgemäße Buchführung und empfahlen der Versammlung die Entlastung des Vorstandes, die auch erteilt wurde. Einstimmig wurde danach eine Satzungsänderung beschlossen, wonach die Zahl der Beisitzer von zwei auf drei erhöht wird. Anschließend erfolgte die Neuwahl des Vorstands für die kommenden zwei Jahre. Einstimmig wiedergewählt wurden zum Vorsitzenden Gerd Finkemeier und zur Stellvertreterin Brigitte Finkemeier. Nachdem Schatzmeister Oliver Eisel und die Beisitzer Anne Boden und Jürgen Eisel nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung standen, wurden die Mitglieder Rita Rau-Odenhausen, Oliver Sauer und Thilo Distelkamp als neue Beisitzer gewählt. In die Vorstandsarbeit mit eingebunden wird Reiner Bermel, der eine beratende Funktion ausübt. Auch die Kassenprüfer wurden bestätigt. Zwei „Urgesteine“ der Kleinkunstbühne wurden abschließend verabschiedet: Die langjährigen Licht- und Tontechniker Willi und Woody, deren Arbeit mit lang anhaltendem Applaus durch die Versammlung gewürdigt wurde. In deren Fußstapfen tritt ab sofort der Neuwieder Musiker und Songwriter Thilo Distelkamp. Mit dem Auftritt des Kabarettisten Rene Sydow, der sein aktuelles Programm „Die Bürde des weisen Mannes“ präsentierte, klang die Versammlung aus.