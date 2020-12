Archivierter Artikel vom 09.10.2020, 13:20 Uhr

Bei Sonnenschein starteten die Teilnehmerinnen an der Rheinfähre in Linz und legten an der Kapelle Schwarze Madonna eine kurze Zwischenrast ein, bevor sie über den Pilgerweg zur Appolinariskirche gelangten. Nach dem Besuch der Kirche und einer Stärkung am Rheinufer von Remagen ging es wieder zurück nach Linz.