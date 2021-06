Heißer Start in den Wahlkampf

Am vergangenen Wochenende informierten Kreisvorstandsmitglied Nick Baltrock und Alex Kohr die interessierten Bürger Neustadts über das Wahlprogramm der AfD. Dazu Nick Baltrock: „Wir möchten die Sorgen und Nöte der Menschen nicht nur vor einer bevorstehenden Wahl wahrnehmen, sondern auch dann, wenn es gerade keine politischen Mandate zu gewinnen gibt. Uns liegt die direkte Demokratie sehr am Herzen und wir setzen uns daher dafür ein, dass die Bürger an den wichtigen Entscheidungen dieses Landes mitwirken können. Wir möchten daher dazu aufrufen, sich aktiv an der Politik zu beteiligen. Jede Stimme zählt.“ Auch die Corona Maßnahmen der Landespolitik gehörten zu den heiß diskutierten Themen des Infostands „Trotz der rekordtiefen landesweiten Inzidenz von 9,5 gibt es vielerorts immer noch zahlreiche Einschränkungen, die mit einer Test-, Masken- und Reservierungspflicht einhergehen. Es ist jetzt an der Zeit, weitere Lockerungen zu wagen. Wir lehnen die Zweiklassengesellschaft aus Geimpften und Ungeimpften ab und setzen uns für die Freiheitsrechte aller Bürger dieses Landes ein“, konstatierte Alex Kohr.

Das AfD Bundestagswahlprogramm ist für Interessenten bereits jetzt unter: https://www.afd.de/wp-content/uploads/sites/111/2017/06/2017-06-01_AfD-Bundestagswahlprogramm_Onlinefassung.pdf einzusehen.

Pressemitteilung: AfD Neuwied