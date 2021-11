Generationenkino erfreut sich großer Beliebtheit

So kommen die Besucher von weit über die Stadtgrenzen hinaus, wie zum Beispiel aus Bonefeld, Kreis Neuwied und sogar von Limburg/Hessen. Durch die Kinobetreiberin Sabine Weiler ist immer ein interessantes und unterhaltsames Filmangebot gesichert. In enger Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat, verantwortliche Kontaktperson ist das engagierte und sehr rührige Vorstandsmitglied Waltraud Becker, sind die Filme dem Besucherkreis entsprechend zugeschnitten. Für die „gemütliche Einstimmung“ mit Kaffee und Kuchen sorgt immer bestens der Neuwieder Partyservice Friedrich. Letzter Filmtermin in diesem Jahr: Dienstag, 16. November – „Der geheime Roman des Monsieur Pick“.