Frauenpower im neuen Vorstand des JGV Unkel

Nach den Berichten der Geschäftsführerin und der Kassiererin wurde der alte Vorstand entlastet und die Neuwahlen konnten losgehen. Luise Grins wurde als Erste Vorsitzende gewählt und wird von Aileen Koch als Zweite Vorsitzende und Klara Thelen als Geschäftsführerin unterstützt. Alle drei haben schon langjährige Erfahrung im Vorstand und wollen Frauenpower zeigen. So sagt die amtierende Unkeler Weinkönigin Aileen: „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Luise und Klara, dem gesamten Vorstand und dem Bürgerverein. Uns alle verbindet die Liebe zu unserer Heimat“. Die bisherigen Ersten und Zweiten Vorsitzenden Julian Muß und Korbinian Wester bleiben dem Vorstand mit Rat und Tat erhalten und haben nunmehr die Posten des Beisitzers und Kassierers inne. Jan-Phillip Wallek als Kirchenfähnrich und Christian Füllenbach als Ersten Fähnrich wurden in ihrem Amt bestätigt und auch Charlotte Bauch bleibt als Mädchenbeisitzerin im Vorstand. Zum ersten Mal in den Vorstand gewählt wurden Bianca Bauch, die das Amt der Schriftführerin übernahm und damit in die Fußstapfen ihrer beiden Schwestern tritt, und Lucie Tillmann als neutrale Beisitzerin.

Auch wenn es sehr schade war, dass ein persönliches Zusammenkommen nicht möglich war, lief die Zoom-Konferenz reibungslos ab, und so nutzte man auch die Gelegenheit, um nach dem offiziellen Teil der Versammlung noch „gemeinsam“ am Bildschirm zu bleiben und eine kleine Weihnachtsfeier zu machen.

Der neue Vorstand startet motiviert in das neu Amtsjahr und hofft, dass man im nächsten Jahr wieder ein „Kirmesbier“ gemeinsam trinken kann, nachdem dieses Jahr schon das lange im Voraus geplantes Stiftungsfest abgesagt werden musste.

Bis dahin wünschen wir allen Unkelern Gesundheit und eine besinnliche Weihnachtszeit. Eine genauere Vorstellung der Vorstandsmitglieder findet sich auf unserer Facebookseite und dem Instagramaccount (@jgvunkel) in Form eines Adventskalenders.

Der neue Vorstand im Überblick: Erste Vorsitzende: Luise Grins, Zweite Vorsitzende: Aileen Koch, Geschäftsführerin: Klara Thelen, Kassierer: Korbinian Wester, Schriftführerin: Bianca Bauch, Kirchenfähnrich: Jan-Phillip Wallek, Erster Fähnrich: Christian Füllenbach, Mädchenbeisitzer: Charlotte Bauch, allgemeiner Beisitzer: Julian Muß, Dritter Beisitzer: Lucie Tillmann.