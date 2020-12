Archivierter Artikel vom 07.09.2020, 08:44 Uhr

Roswitha Breul, die Vorsitzende des Fördervereins übergab den Scheck an Florian Ditscheid den neuen Jugendvertreter des FHC. Wir freuen uns, dass sich der Förderverein „Kirchspiel Limbach“ für das Thema Jugendarbeit in unserem Verein engagiert und somit dazu beiträgt, dass die Kinder und Jugendlichen in Limbach an den Fußballsport herangeführt werden.