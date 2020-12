E-Dart Mannschaften aus Niederbieber hatten erfolgreiche Saison

Archivierter Artikel vom 05.11.2020, 14:01 Uhr

Auch wenn coronabedingt nur eine Saison (und diese auch nur bis zum elften Spieltag) gespielt wurde, ziehen die Mannschaften „Aubach-Teufel“ und „Eagles“ eine positive Bilanz. Beide Mannschaften stehen am Ende als Vizemeister in ihren Gruppen fest. Dies war letztendlich nur durch konsequentes Training und einer geschlossenen Mannschaftsleistung beider Teams möglich. Zwischenzeitlich fand bei den „Eagles“ (bedingt durch Umzug) ein Wechsel des Mannschaftskapitäns statt. Dies hatte jedoch keine negativen Folgen auf die mannschaftliche Geschlossenheit der „Eagles“.

Besonders hervorzuheben ist, dass die Mannschaft „Aubach-Teufel“ in der vorangegangene Saison erst gegründet wurde, sofort aufstieg und sich verständlicherweise in eine höhere Klasse, zuerst einmal den Klassenerhalt als Ziel gesetzt hatte. Doch auch in dieser Klasse überraschten sie ihre Gegner mit ihrem guten und konzentriertem Spiel, sodass sogar ein weiterer Aufstieg möglich gewesen wäre. Mit der Gewissheit sich zumindest in der aktuellen Klasse behaupten zu können blicken die „Aubach-Teufel“ und auch die „Eagles“ zuversichtlich in die Zukunft und hoffen, dass im kommenden Jahr ein geregelter Ligabetrieb möglich ist und wieder viele interessante Gegner zu den Heimspielen ins Gasthaus „Zur Aubach“ anreisen.

Sobald es die Coronaverordnungen zulassen, wird wieder jeden Mittwoch ab 19 Uhr beziehungsweise jeden Donnerstag ab 18 Uhr trainiert. Weiter Informationen können bei Uwe Schellhaas unter Telefon 0171/416 10 41 oder im Gasthaus Zur Aubach unter Telefon 02631/ 541 90 direkt abgefragt werden.