Dein Waldbreitbach. Deine Ideen.

„Ich bin wirklich begeistert, dass wir innerhalb von nur vier Wochen so viele Ideen und Anregungen aus der breiten Bevölkerung, von Unternehmen und Vereinen erhalten haben. Mitmachen kann weiterhin jeder. Eine Parteizugehörigkeit ist ausdrücklich nicht notwendig“, so der Vorsitzender der CDU-Waldbreitbach, Pierre Fischer. „Die bereits jetzt große Beteiligung an der Mitmachkampagne zeigt uns einmal mehr, wie viele engagierte Bürger es in Waldbreitbach gibt und wie groß das Interesse an einer guten Weiterentwicklung unseres Ortes ist“, so der Ortsbürgermeister von Waldbreitbach, Martin Lerbs. „Mit dieser Mitmachkampagne sind wir jetzt in einen Beteiligungsprozess gestartet, der uns bis zur Kommunalwahl 2024 und darüber hinaus begleiten soll. Die bisher eingereichten Ideen und Anregungen werden wir bei einer Klausurtagung Anfang November besprechen“, so der Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat, Guido Eulenbach. Dem Ortsverband ist es weiterhin wichtig, dass sich möglichst viele Bürger, Vereine sowie Unternehmen an dieser Mitmachkampagne beteiligen.„ Ideen für “Dein Waldbreitbach." können weiterhin per Post an CDU-Waldbreitbach, Luhweg 6, 56588 Waldbreitbach, via E-Mail an pierre.fischer@t-online.de oder telefonisch unter 0174/956 82 52 eingereicht werden.